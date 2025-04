Nuestras hormonas se deberían mantener en equilibrio , en el momento en el que sus niveles suben o bajan empezamos a perder salud. Existen muchas hormonas aunque de las que se suele hablar con más frecuencia son las hormonas como la insulina (clave en metabolismo de la glucosa), la melatonina (sueño), las hormonas tiroideas (clave en muchas funciones vitales de control de energía y mental), sexuales (estrógenos, testosterona y progesterona), el cortisol (estrés) o la leptina y grelina (hambre y saciedad). Su secreción no es siempre igual y se ve influenciada por factores externos e internos como la luz, la comida o el estrés que podemos sufrir durante un momento de nuestras vidas.

"Las hormonas no son solo cosa de adolescentes o embarazadas. Son las directoras de orquesta de nuestro cuerpo : regulan el sueño, el apetito, la energía, la libido, el estado de ánimo… ¡todo! Lo que muchas personas no saben es que nuestros hábitos diarios son los que mandan señales , de forma continua, a las glándulas para producirlas en la cantidad y momento adecuados. Así que sí, tus decisiones cotidianas influyen directamente en cómo 'suenan' esas hormonas dentro de ti. o al menos qué notas hacen tocar a nuestro cuerpo". Esto nos lo explica, en una entrevista para Informativos Telecinco, el doctor Joaquín Puerma , médico especialista en endocrinología y nutrición, y autor del libro 'Tus hormonas importan' (editorial Zenith). Desde su cuenta de Instagram @drpuerma comparte consejos prácticos y divulgación sobre la salud hormonal, una de las más desconocidas.

Para cuidar nuestra salud hormonal hace falta revisar muchas cosas, pero algunas de las más importantes son el estrés, cuando se trata de algo crónico y habitual en tu vida, hay que pedir ayuda; también los patrones de sueño, la exposición a la luz natural y el abuso de pantallas, como sabemos influyen en la calidad del sueño; así como la alimentación o el hacer ejercicio. "Comer sano es el primer paso, sí, pero no todo vale para todos. Por ejemplo, una persona con resistencia a la insulina no debería abusar de los carbohidratos simples, aunque a veces puede no ser tan sencillo como eso. Alguien con problemas de tiroides necesita un buen aporte de yodo, hierro o selenio. La clave está en personalizar sin obsesionarse: conocer tus hormonas te ayuda a afinar mejor tu alimentación, pero los pilares son comunes a casi todos", subraya.