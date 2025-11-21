Cada 21 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Televisión, un medio que se asocia estrechamente con la socialización

UTECA defiende que la TV protege a los menores frente a las plataformas: "No les preocupan porque no los sienten suyos"

Cada 21 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Televisión, en conmemoración al primer Foro Mundial de la Televisión de las Naciones Unidas que tuvo lugar en el año 1996. El objetivo fue y es reconocer la influencia que este medio de comunicación, que da visibilidad a conflictos, amenazas a la paz y la seguridad y a los asuntos económicos y sociales más relevantes del panorama internacional, tiene sobre las decisiones civiles y políticas, si bien su consumo siempre debe hacerse con responsabilidad.

Para más de la mitad de la población, la "tele" sigue siendo el medio con la información más veraz y contrastada, según el barómetro de UTECA. El 90% de los españoles creen que los medios de comunicación son la solución para frenar los bulos y la desinformación y, en una encuesta callejera, los ciudadanos constatan que es uno de los mejores excusas para "pasar el tiempo en familia".

"Siempre ha sido uno gran agente de socialización"

"La televisión siempre ha sido uno de los grandes agentes de socialización", confirma Carmen Merchán Hernández, profesora de sociología de la US, pues en torno a la pequeña pantalla, amigos, parejas y familias se reúnen para disfrutar de una serie o de una buena película. Tanto es así que, aún en plena explosión de las redes sociales, la televisión (64,7%) supera a las redes sociales (25.2%) como el medio que más entretiene y el que más ayuda a educar (53.3%), siendo las RRSS el que menos (9.8%), según los datos del barómetro del año 2024.

Justo hoy se ha publicado también una investigación que verifica que la televisión en abierto es el servicio audiovisual que más consumen los españoles, según los resultados del último Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), correspondiente al segundo trimestre de 2025. Así, el estudio muestra que los españoles eligen la televisión en abierto tanto los días laborables, con dos horas de media de consumo al día, como los fines de semana y festivos, con hasta 2,4 horas de media diarias.

En cambio, los jóvenes de entre 16 y 24 años pasan más tiempo en plataformas de intercambio de vídeos (1,5 horas diarias), al igual que la franja de 10 a 15 años (1 hora al día). Por su parte, los adultos entre 25 y 34 años ven 1,3 horas diarias la televisión en abierto y los servicios de vídeo bajo demanda, mientras que el contenido más consumido por aquellos que están entre los 35 y los 64 años es la TDT.