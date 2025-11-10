Celia Molina 10 NOV 2025 - 20:00h.

La escuela de Cinematografía y del Audiovisual de Madrid desvela cuál es el mejor asiento para elegir en una sala de cine

Ir al cine es una de las actividades de ocio preferidas de la ciudadanía. No sólo es una forma de salir y entretenerse, también una oportunidad para culturizarse, aprender y empatizar con las emociones de "personas a las que no hemos visto nunca", tal como dijo Meryl Streep en su discurso de los Premios Princesa de Asturias del año 2023.

Hoy por hoy, las salas han evolucionado mucho, tanto por su diseño de gradas en cascada como por las opciones VIP que ofrecen muchos de los cines del mundo, cada vez más cómodos y sofisticados. Pero, ¿cuál es el asiento en el que mejor se ven las películas y que siempre deberíamos elegir a la hora de sacar las entradas? La Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM) ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok que lo aclara:

Al final del segundo tercio, en el medio

"Hay un asiento que es mejor que los demás. Cuando se diseña una sala de cine, se intenta que todos los espectadores escuchen y vean la película por igual, pero esto es muy difícil de conseguir, porque hay muchos tipos de salas distintas. Por eso, surgió un estándar para calibrar el sonido de todas las salas de cine, que dice que se debe calibrar desde un punto concreto de la sala", comienza a explicar la tiktoker en el vídeo, que se ha hecho viral.

"Si dividimos - continúa - la sala en tres partes desde la pantalla, ese punto está al final de segundo tercio en el medio. En este punto exacto es donde todas las salas suenan igual. Y es el lugar que se reserva a quien trabaja mezclando o coloreando la película, porque es donde mejor se ve y se escucha el contenido", concluye el vídeo. Algo que ya sabrían los fans de Big Bang Theory que hayan visto el capítulo en el que Sheldon Cooper se dedica a buscar el sitio con mejor acústica (mientras avergonzaba a Leonard) dentro de una sala de cine.

En la misma cuenta de la ECAM, la escuela explica otras curiosidades como la verdadera textura de las pantallas de cine, que son microperforadas. Es decir, que todas las pantallas de todos los cines tienen unos pequeños agujeritos, imperceptibles a la distancia a la que se sienta el espectador, para que traspase el sonido de los altavoces principales, que están colocados detrás de la lona blanca.