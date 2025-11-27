Inés Gutiérrez 27 NOV 2025 - 08:00h.

La expresión 'estar de capa caída' se usa para señalar que alguien no pasa por un buen momento

De dónde viene la expresión "donde cristo perdió el gorro" y qué significa

Compartir







MadridDecir que alguien ‘está de capa caída’ es señalar que no se encuentra en su mejor momento personal, profesional, emocional… Esta es una expresión que suele emplearse para señalar el mal momento de alguien, aunque no especifica si se trata de un mal momento económico o es algo más socia.

Alguien está de capa caída, pero para saber los motivos es necesario indagar más, no se emplea en un contexto concreto, es una expresión genérica. Una expresión que sorprende bastante que se siga empleando cuando el uso de las capas ha quedado relegado a algo meramente anecdótico, para despedir el año en la puerta del sol, como prenda de abrigo para momentos puntuales o como complemento de un disfraz, sobre todo si es de héroe o superhéroe.

Esto no siempre ha sido así, hubo un tiempo en el que el uso de las capas era más habitual y es ahí donde hay que buscar para encontrar el origen de esta expresión que poco tiene que ver con la moda y mucho con un gesto que se ha convertido en algo más que un símbolo, ahora es una expresión que ha trascendido a su tiempo.

El origen de la expresión "estar de capa caída" y qué tiene que ver con la moda medieval

Según diversas teorías, el origen de esta expresión se remonta a la Edad Media, cuando el uso de esta prenda de vestir masculina sí que estaba más generalizado. Esa un abrigo, pero también era una prenda que mostraba estatus y honor, era habitual entre los caballeros. Llevarla era un honor y lucirla caída una muestra de dejadez.

Por el motivo que fuera, mala suerte, bajo ánimo o pérdidas económicas, el caballero no se molestaba en colocar la capa como había que llevarla, lo que señalaba su desánimo y pronto se adoptó esta expresión de forma metafórica entre quienes no llevaban capa.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Otras teorías se alejan por completo de esta idea y señalan que el origen de esta expresión podría estar relacionada con el mundo de la tauromaquia. Se dice que puede ser porque durante alguna tarde el torero se enfrentó a la faena con desánimo, sujetando el capote sin ganas en lugar de hacerlo con seguridad y de forma decidida. Dejando el capote o la capa arrastrando, quedando caída.

Opciones ambas válidas aunque no demasiado compatibles, porque si la expresión se venía usando desde los tiempos de los caballeros y la Edad Media, es poco probable que resurgiera al ver cómo un torero sujeta el capote con desgana, aunque nunca se sabe lo que puede pasar con el lenguaje y no sería la primera vez que una expresión casi en desuso sufre un repunte en popularidad.

De hecho, existe una tercera teoría que no sirve para solucionar este entuerto, pero proporciona otro punto de vista. Podría ser que esta expresión tenga su origen en la locución latina 'capitis deminutio', que en Derecho Romano hace referencia a la pérdida parcial de derechos en lo relativo al capital. Con el tiempo se habría ido transformando en la ya conocida ‘capa caída’.