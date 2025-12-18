La moneda por la que se paga 45 veces su valor y que podrías tener en el bolsillo

Redacción Uppers 18 DIC 2025 - 12:25h.

La pieza ha sido emitida en Australia con motivo del 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial

A lo largo del tiempo algunas monedas han llegado a alcanzar un valor muy superior al nominal, fenómeno que se explica por una combinación de factores que despiertan el interés de coleccionistas e inversores. La rareza de determinadas piezas, su antigüedad, la existencia de errores de acuñación o su estado de conservación son razones para que algunas se coticen muy alto entre los especialistas.

A veces sencillamente forman parte de una edición especial y eso hace que piezas muy recientes multipliquen su valor en muy poco tiempo. Es lo que ocurre con una moneda de 2 dólares australianos por la que en apenas unas semanas ya se está pagando 45 veces su valor nominal.

La pieza, que algunos ya denominan 'tesoro rojo', ha sido emitida por la Casa de la Moneda Real de Australia con motivo del 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto para que el país movilizó a cerca de un millón de personas, con un saldo de 40.000 muertos en distintos frentes. Semejante sacrificio ha querido ser honrado por la Royal Australian Mint con una moneda conmemorativa de edición limitada.

Un diseño nada habitual

Lo que la distingue de la habitual moneda de 2 dólares es su diseño. En el centro aparece un ramillete de amapolas rojas colocado en forma de corona, representando cada flor una década desde 1945, el año que terminó la guerra. Las amapolas están asociadas en Australia al recuerdo de los caídos y al Día del Recuerdo, y en esta pieza tienen una carga simbólica mayor al ir rodeadas de una cinta de color púrpura en homenaje a los fallecidos.

Precisamente es este diseño tan distintivo lo que ha llamado la atención de los coleccionistas, no sólo por lo que representa, sino porque no se trata de una emisión masiva pensada para circular durante años. En total se han emitido unas 200.000 unidades. Hay una versión de plata fina proof, con una tirada muy reducida de unas 10.000 unidades que se vende por 77 euros y otra versión coloreada que ronda los 19 euros. Ambas están disponibles a través de la Real Casa de la Moneda de Australia, en Canberra.

Al alza en el mercado secundario

En plataformas digitales como eBay o en comercios especializados australianos, ya se están revendiendo por cifras bastante más altas. Las versiones de proof de plata alcanzan los 90 dólares o incluso más, dependiendo del estado de conservación y de si va con el embalaje original.

Algunas de las monedas coloreadas ya se están vendiendo por el triple de su precio original, una revalorización poco usual en monedas recientes pero que se explica en este caso por la combinación de tirada limitada, simbolismo histórico y alta demanda inicial.