07 AGO 2025

Ya está en circulación una moneda conmemorativa de edición limitada que recuerda al poeta sevillano

¿Pensando en coleccionar? 5 consejos para iniciar una colección sin fracasar en el intento

"Todo necio confunde valor y precio”, decía el poeta Antonio Machado para criticar la mentalidad materialista y superficial de su época, en realidad, de cualquier época. Y lo decía con conocimiento de causa, pues él, que fue un intelectual muy respetado durante la Segunda República, jamás disfrutó de grandes riquezas. Es más, tras la Guerra Civil vivió sus últimos años en la pobreza total.

Sin embargo, Machado hoy está considerado como uno de los mayores referentes de la literatura española del siglo XX. Muchas escuelas, institutos, bibliotecas y calles en España llevan su nombre, y ahora ha sido acuñada en su memoria una moneda conmemorativa de colección en plata de ley con motivo del 150 aniversario de su nacimiento. A pesar de tener un valor facial de 10 euros, su precio es de 75 euros. Efectivamente, a veces el valor nada tiene que ver con el precio.

Imágenes del universo machadiano

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa puso en circulación la moneda en junio de este 2025. La pieza luce en su cara nacional el número 150, acompañado de imágenes representativas del universo literario del autor sevillano, como una maleta con libros -que alude al exilio y su vida itinerante-, una marina -que evoca su infancia en Andalucía y su sensibilidad poética- y unas flores de azahar, símbolo de su tierra natal y de la fragilidad del tiempo. En la parte inferior de la moneda, en forma curva, figura la leyenda 1875-2025.

El reverso de la moneda reproduce una conocida imagen de Machado, basada en una fotografía de Alfonso Sánchez Portela, uno de los retratistas más relevantes del siglo XX español. A su izquierda, sobre el dibujo estilizado de una pluma, figura el valor facial de '10 EURO'.

Edición limitada a 4.000 unidades

La moneda, que contiene un mínimo de 925 milésimas de plata, con un peso 27 gramos y con una tolerancia en más o en menos de 0,27 gramos, es un objeto de alto valor numismático y cultural, ya que reúne calidad técnica, diseño artístico y una fuerte carga emocional.

Su edición limitada a solo 4.000 unidades y su cuidada simbología auguran una alta demanda entre coleccionistas, especialmente aquellos interesados en la serie de emisiones conmemorativas españolas y admiradores de la obra machadiana.

Nacido en Sevilla en 1875 y fallecido en Colliure (Francia) en 1939, Machado fue uno de los miembros más destacados de la Generación del 98. Su obra poética, de 'Soledades, galerías y otros poemas' a 'Campos de Castilla', se caracterizó por una su profunda conexión con el paisaje castellano y su preocupación por la identidad española, el tiempo, y la existencia humana, trascendiendo fronteras y épocas.