La moda de los años 80 tenía una personalidad propia que ahora regresa con fuerza y algunas actualizaciones

MadridTodo vuelve. Esta afirmación parece demasiado radical, pero en el caso de la moda es muy cierta, porque esos diseños que un día dejamos atrás jurando que jamás volveríamos a llevar, parecen regresar para gritarnos en nuestra cara lo hipócritas que somos. Sí vamos a volver a lucirlos y juraremos que esta versión es mejor y más estilosa, nada que ver con las prendas que hemos llevado hasta el momento y que, por supuesto, no volveremos a lucir… hasta que vuelvan.

Los 80 fueron unos años que supieron ponerle su sello de identidad a la moda, un estilo irrepetible que sedujo en su momento, horrorizó posteriormente y han vuelto a convertirse en objeto de deseo. Con algunos pequeños cambios, con sutiles diferencias, pero con ganas de volver a llenar nuestros armarios.

Las modas de los 80 que han vuelto y se venden como novedad

Es bastante habitual que la moda mire hacia el pasado para crecer en el presente y dejar su huella en el futuro. Esto es precisamente lo que ha sucedido en 2025, que parece haber escogido la moda de los años 80 como inspiración, recuperando algunos de sus máximos referentes, algunos clásicos que en esa época fueron clave para volver a llenar nuestros armarios y convertirse en un ‘must’.

El volumen era uno de los elementos imprescindibles de la moda de los 80 y las hombreras eran su máximo exponente, ahora vuelven, recuperando las figuras oversize que tanto triunfaron en el pasado. Los hombros marcados, las espaldas destacadas y anchas se convierten en la norma de nuevo y parece que hay ganas de abrazar esta tendencia, que no es la única que vuelve a ser tendencia.

El volumen fue una de las tendencias de los 80, pero el color también era un indispensable, junto con los estampados llamativos, que de nuevo podemos encontrar en las pasarelas y escaparates. Vuelven, pero no necesariamente a la vez, porque en 2025 los fucsias, verdes eléctricos, naranjas o azules se combinan con prendas minimalistas. Regresan las transparencias y triunfan los looks lenceros.

La comodidad vuelve a los armarios, tal y como prueba la vuelta de las mallas cortas, pero también los vaqueros anchos y de tiro alto, buscando un toque retro, pero confortable. Sin embargo, también regresan otras tendencias menos casuales, como los acabados metálicos, dorados y plateados, y también las chaquetas bomber y los pantalones de cuero.

Se recupera la máxima del más es más, pero desde una nueva perspectiva, porque en este caso no se busca tanto el exceso que reinaba en los años 80, sino el equilibrio entre las prendas. También vuelven los trajes tipo sastre, cuyos grandes hombros destacan más por las finas cinturas que se logran gracias a los complementos.

Las tendencias que nos esperan toman los años 80 como inspiración, pero no se trata de una copia, absorbe los pequeños detalles que hicieron esta década única y los plantea con una nueva mirada, sin perder de vista por completo las opciones que eran más deseadas, pero apostando por recuperar la esencia de esos looks icónicos que ya son parte de la historia.