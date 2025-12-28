Alberto Rosa 28 DIC 2025 - 09:01h.

Al bostezar o abrir mucho la boca, las glándulas salivales pueden segregar un chorro de saliva que sale disparado

Un chorro de saliva que sale de debajo de la lengua al bostezar o durante las comidas. Se trata de un gesto inesperado, algo incómodo, para muchos, asqueroso y que puede parecer preocupante. Este fenómeno que muy poca gente puede hacer intencionadamente se llama ‘gleeking’, pero ¿cómo se produce y por qué?

Hace un tiempo se hizo viral en TikTok un peculiar reto que consistía en disparar saliva de la boca mientras se presiona la lengua con el paladar. Bastar con escribir la palabra ‘gleeking’ en la conocida red social china para comprobar en qué consiste y cómo se ha viralizado.

Los expertos dicen que solo el 35% puede hacer este gesto. Tal y como explica en un vídeo el dentista y divulgador, Simón Pardiñas, el ‘gleeking’ se produce “debido a la estimulación de las glándulas submaxilares que tenemos debajo de cada lado de la mandíbula”.

“Las glándulas salivales al contraerse expulsan saliva a través de los conductos salivales, en este caso los conductos de Wharton, que tenemos justo debajo de la lengua, añade Pardiñas. Normalmente, la saliva sale de una manera suave y constante, pero si se presiona la lengua contra el paladar y se lleva hacia adelante es posible generar ese tipo de chorro.

El dentista recuerda además en el vídeo que la saliva es estéril cuando se segrega y que es la principal defensa de la boca frente a microorganismos patógenos. “De ahí la importancia de mantenerse correctamente hidratados para que nuestro cuerpo pueda producir la cantidad suficiente de saliva diaria”, concluye el dentista.

Las glándulas salivales que se encuentran debajo de la lengua producen saliva de manera constante para ayudar a humedecer la boca, facilitar la masticación y la deglución, iniciar la digestión y proteger los dientes y las encías. Pero, ¿hay algo peligroso en este gesto? Lo cierto es que no causa daños ni tiene consecuencias negativas para la salud, aunque pueda resultar incómodo o curioso.