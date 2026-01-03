Inés Gutiérrez 03 ENE 2026 - 21:00h.

Esta expresión se hizo viral hace años cuando una socorrista reveló que había mezclado productos que no debía mezclar

¿Por qué decimos “me importa un comino”? La historia de una especia con poco valor

Compartir







MadridEntre las expresiones que creemos que son actuales y puede que no lo sean tanto destaca ‘liarla parda’, que es el equivalente a decir que hemos metido la pata hasta el fondo, se ha cometido un error y puede que las consecuencias sean grandes. No hacía falta saber el significado cuando se convirtió en viral después de que una socorrista mezclara dos productos que no debían ser mezclados.

Ella la liaba parda y comenzaba una tendencia de la que seguramente se siga sorprendiendo porque ponía en el foco una expresión de la que no está muy claro su origen, no hay demasiados datos sobre su desarrollo a lo largo de la historia, pero que deja muy claro su significado al emplearla, aunque solo sea por el contexto.

La expresión liarla parda y sus posibles orígenes

En el caso de esta expresión se pueden señalar dos posibles orígenes, el primero de ellos engloba toda la frase y sería heredada de la caza. Al parecer, liarla parda sería una expresión empleada por los cazadores para hacer referencia a un hato de liebres, una cuerda que se empleaba para atar las libres que ya habían sido cazadas, liebre que suelen ser predominantemente pardas.

Precisamente este detalle, el pardo como color, es la que abre la puerta a otros posibles orígenes, y que nos lleva a hacer una sorprendente conexión con el Convento de El Pardo, llamado así por estar situado en el monte del mismo nombre, que se le puso por el color de la tierra de esos montes, o probablemente por los osos pardos que lo habitaban antiguamente.

PUEDE INTERESARTE 19 expresiones que solo entienden los madrileños

En cualquier caso, otras teorías sobre el origen de esta expresión hacen referencia a que ‘pardo’ se emplea como un color cercano al marrón, pero en sus versiones más oscuras. Para nadie es sorpresa descubrir que uno de los múltiples significados que tiene la palabra marrón es problema. Así liarla parda sería organizar un buen problema.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Parda es un adjetivo que a lo largo de la historia se ha empleado en muchas otras expresiones, como gramática parda. En este caso se refiere a una inteligencia no basada en estudios, sino desarrollada por tener que lidiar con los golpes de la vida, algo que era habitual entre las clases menos favorecidas, que solían vestir de color pardo.

Liarla es la otra parte de la expresión, y en solitario también quiere decir organizar un buen lío, crear una situación comprometida. De hecho, no sería raro que la autora del viral más famoso con esta frase las mezclara a su antojo, logrando potenciar lo que quería señalar y dejando para el recuerdo una expresión más completa.

El lenguaje está vivo y cambia para adaptarse a nuestras necesidades, haciendo que podamos expresar lo que necesitamos decir. A veces es con una expresión que ha sobrevivido a lo largo del tiempo, otras comenzando a utilizarla de una manera diferente, o mezclando conceptos que antes no se habían unido, pero que gracias a la viralidad actual y la capacidad de compartir que proporcionan las redes sociales, llegan para quedarse