La canción de Pearl Jam que puede salvarte la vida si te da un infarto

Cómo Pearl Jam capturó el estado de ánimo de la Generación X

La noción del poder redentor o curativo de la música es una constante en la cultura popular y las conversaciones cotidianas. Pero más allá del tópico, la hipérbole de que la música puede salvar vidas también tiene un sentido literal en ciertos contextos. Un ejemplo llamativo es 'Even Flow' de Pearl Jam, una de las canciones más representativas del grunge de los años noventa, y también una de las más adecuadas para ayudar a un corazón a seguir latiendo.

Efectivamente, el clásico de la banda de Seattle, contenido en su icónico álbum 'Ten' (1991), tiene el tempo perfecto para practicar la reanimación cardiopulmonar (RCP), según atestigua la American Heart Association (AHA). Sus 105 pulsaciones por minuto (bpm) coinciden con el ritmo recomendado para practicar las maniobras sólo con las manos, que se compone de compresiones torácicas sin respiración boca a boca.

La RCP puede ser decisiva

Cuando una persona sufre un paro cardíaco, el corazón deja de bombear sangre de forma efectiva. En esos primeros minutos, antes de que llegue asistencia médica especializada, la RCP puede ser decisiva. Las guías internacionales recomiendan realizar compresiones torácicas a un ritmo de entre 100 y 120 por minuto, lo suficientemente rápido para mantener la circulación sanguínea hacia el cerebro y otros órganos vitales. El problema es que, en situaciones de estrés, resulta difícil mantener un ritmo constante.

Ahí es donde entra en juego la música. Diversos estudios han demostrado que asociar la RCP a canciones conocidas ayuda a mantener la cadencia adecuada. Es el caso de temas como 'Stayin’ Alive' de los Bee Gees, 'Another One Bites the Dust' de Queen o 'I Will Survive' de Gloria Gaynor, que se han vuelto referencias habituales en formación sanitaria.

Reanimación con la camisa de franela puesta

Sin embargo, 'Even Flow', con sus 105 bpm, se sitúa casi en el centro del rango ideal. Al tararear mentalmente el riff principal o el estribillo mientras se realizan las compresiones, una persona sin formación médica avanzada puede mantener un ritmo sorprendentemente preciso. Además, el carácter repetitivo y marcado del tema facilita la sincronización.

“Saca tus camisas de franela y tus vaqueros rotos, pon algo de Pearl Jam y aprende a salvar una vida con la RCP solo con las manos. Si ves a un adolescente o un adulto desmayarse, llama al 911 (en nuestro caso, el 112) y presiona fuerte y rápido en el centro del pecho al ritmo de 'Even Flow", escribía la AHA junto a un gráfico publicado en sus redes sociales.

Es importante subrayar que la música no sustituye la formación ni la llamada inmediata a los servicios de emergencia. Sin embargo, en los primeros minutos críticos puede ayudar a actuar con mayor eficacia y confianza.

Los síntomas más comunes

Reconocer un infarto a tiempo es tan importante como saber actuar ante él. Según recuerda la AHA, Los síntomas más comunes incluyen:

• Dolor u opresión en el pecho, que puede sentirse como un peso intenso o una presión persistente.

• Dolor irradiado hacia el brazo izquierdo, ambos brazos, la espalda, el cuello, la mandíbula o el estómago.

• Dificultad para respirar, incluso en reposo.

• Sudor frío, náuseas o mareo repentino.

• Fatiga extrema o sensación de ansiedad inexplicable.