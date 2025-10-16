El ritmo de éxitos de Madonna, Queen o Taylor Swift coincide con el de las compresiones torácicas de una reanimación cardiopulmonar

La SEMICYUC lanza un reto viral por el Día Mundial de la RCP para enseñar una maniobra que triplica las posibilidades de supervivencia

‘Vogue’ de Madonna, ‘The Man’ de Taylor Swift, ‘Another One Bites the Dust’ de Queen o la mítica ‘Macarena’ de Los del Río tienen algo más en común que su éxito: su ritmo es perfecto para practicar una reanimación cardiopulmonar (RCP), una técnica que puede triplicar las probabilidades de sobrevivir a una parada cardíaca.

Coincidiendo con el Día Mundial de la RCP, que se celebra cada 16 de octubre, la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) ha lanzado un reto para animar a la ciudadanía a aprender una maniobra que fuera del ámbito hospitalario aún se aplica muy poco.

La cadencia ideal de una RCP es de entre 100 y 120 pulsaciones por minuto, el mismo ritmo que marcan canciones tan populares como Popcorn de Aitana, Just Dance de Lady Gaga, Dancing Queen de ABBA, la Marcha Imperial de La Guerra de las Galaxias, Wannabe de Spice Girls, Stayin’ Alive de Bee Gees o Hips Don’t Lie de Shakira.

También se suman temas como I Will Survive de Gloria Gaynor, Something Just Like This de The Chainsmokers y Coldplay, Girls Just Want to Have Fun de Cyndi Lauper o Suave de Luis Miguel.

“Aprender RCP salva vidas”

La SEMICYUC invita a alumnos, instructores y personal sanitario a grabar vídeos con sus canciones preferidas para practicar la maniobra y compartirlos en redes sociales.

“Queremos que todo el mundo se anime. Que los hospitales, las escuelas, las familias, todos, participen. Este reto no es solo un juego: es una forma divertida y muy potente de recordar que aprender RCP salva vidas”, explicó José Moya, gerente del Plan Nacional de RCP.

Cada año, entre tres y cuatro millones de personas sufren una parada cardíaca súbita fuera del hospital. Según la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), aplicar la maniobra de forma inmediata puede hasta triplicar la supervivencia.

Falsos mitos y tiempo de respuesta

El informe europeo EuReCa, presentado esta semana, revela que el tiempo medio para recibir primeros auxilios es de 11 minutos. Solo en el 39,4 % de los casos la reanimación la inicia un testigo, veinte puntos por debajo de la media europea.

Por eso, la SEMES insiste en que cualquier persona puede hacer una RCP básica, incluso sin formación sanitaria. “La mayoría de las paradas ocurren fuera del hospital, y la intervención inmediata de un testigo puede marcar la diferencia”, recalcan.

Aunque llamar al 112 es el primer paso, iniciar las compresiones torácicas de inmediato resulta decisivo: cada minuto sin circulación reduce la posibilidad de supervivencia entre un 7 y un 10 %.

Talleres en toda España

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) también se ha sumado a la jornada con talleres en distintas ciudades españolas para enseñar a la población cómo actuar ante una parada cardíaca, una iniciativa que han replicado numerosos hospitales del país.