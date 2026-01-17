Cuál es la probabilidad de que te caiga un rayo

Inés Gutiérrez 17 ENE 2026 - 21:00h.

En caso de tormenta eléctrica hay algunos consejos que conviene seguir para estar más seguro

No todos los rayos son iguales: latentes, perla y otros tipos que puede que veas si miras al cielo ahora mismo

Compartir







MadridSiempre que hay tormenta nos aconsejan seguir ciertas recomendaciones para evitar ponernos en peligro. Que pueda caernos un rayo es un miedo bastante frecuente en estas circunstancias y hacer todo lo que está en nuestra mano para reducir la posibilidad de que eso suceda parece el paso más lógico. Eso no quiere decir que ser alcanzado por un rayo sea lo más frecuente, aunque tampoco es imposible que suceda, ¿cuál es la probabilidad de que nos caiga un rayo?

Qué probabilidades hay de que te caiga un rayo

Del mismo modo que hay recomendaciones para reducir el riesgo de que nos caiga un rayo, también hay acciones que cosas que podemos hacer y que aumentan las probabilidades. En circunstancias normales, en las que no se busca evitar el riesgo, pero tampoco aumentarla, la probabilidad de que nos caiga un rayo son bajas, muy bajas, aunque tampoco son cero.

En España, la probabilidad anual de que eso suceda es, aproximadamente, de 1 entre 3 millones, es decir, de un 0.000033 %.

Esto no quiere decir que el riesgo sea tan bajo que no merezca la pena poner en práctica esos consejos para reducir todavía más esas posibilidades, tampoco que ser alcanzado por un rayo sea algo automáticamente mortal (de hecho, una gran parte de las personas que son alcanzadas por un rayo sobreviven), es tan solo una probabilidad, un dato estadístico que seguramente a muchas personas les tranquilice y a otras no.

Además, merece la pena señalar que el riesgo es mayor en hombres que en mujeres, y que gran parte de las personas a las que les alcanza un rayo son niños o adultos entre los 15 y los 34 años que tienen trabajos en el exterior o hacen actividades al aire libre. Tienen un mayor riesgo quienes se dedican a la construcción y a la ganadería y la agricultura.

Para que el riesgo de que nos caiga un rayo durante una tormenta sea menor, lo mejor es seguir los consejos de los expertos, que señalan que una de las peores cosas que podemos hacer durante una tormenta eléctrica es buscar refugio bajo un árbol solitario. En casa, cierra bien puertas y ventanas, aléjate de las paredes y desconecta los aparatos electrónicos.

Evita las zonas altas de montañas y cerros, las zonas con gran cantidad de agua, como lagos o piscinas, mejor si mantienes las distancias con farolas, árboles y antenas, y si te alejas de marquesinas, porches y casetas de jardín. Si nos encontramos al aire libre, se recomienda acercarse al suelo, pero sin ocupar demasiada superficie, por lo que lo mejor es ponerse en cuclillas y cubrir la cabeza con los brazos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Lo mejor es buscar refugio en un edificio sólido, como una casa, edificios de oficinas o centros comerciales, o, en caso de no poder evitarlo, un vehículo cerrado también puede protegernos. Si presencias cómo a alguien le alcanza un rayo, lo mejor es llamar al 112 y pedir ayuda cuanto antes.