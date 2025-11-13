José Rocamora 13 NOV 2025 - 15:54h.

Este fenómeno está ocurriendo ahora porque estamos en un período de máxima actividad solar

Las auroras boreales iluminan el cielo de Cataluña: "Este fenómeno ha coincidido con un pico de actividad geomagnética"

El cielo en países situados en latitudes más al sur se está coloreando estas últimas noches. No es normal que en las montañas de Italia aparezcan tonos rojizos que también iluminan la noche de Japón. Son auroras boreales que compiten con la luz de los faros en el Reino Unido o que dejan una gran diversidad cromática en Estados Unidos. Y eso se debe a una tormenta solar, un fenómeno que los expertos están llamando 'tormenta caníbal’.

El nombre asusta aunque estamos a salvo. La 'tormenta caníbal' se produce cuando hay dos explosiones solares. La segunda es mucho más rápida, alcanza a la primera y la engulle. De ahí el canibalismo solar. Pero tenemos que mirar primero al sol para saber la causa.

Así se forma la 'tormenta caníbal'

Todo esto está ocurriendo ahora porque estamos en un período de máxima actividad solar. Muchas explosiones y llamaradas en las que las más rápidas engullen a las más lentas. Normalmente, al llegar hasta nosotros, el campo electromagnético las encauza hacia los polos, pero con la 'tormenta caníbal' hay demasiada cantidad de partículas.

El óvalo, que es la parte por la que entra, se desborda. Y eso nos permite vislumbrar auroras en los cielos de Ávila, Alicante. Y mucho mejor con buenos instrumentos en los cielos de Almería.

Esto provocará problemas en los GPS y radios

Pero el mismo exceso que nos regala la vista tiene un reverso, ya que pueden producir problemas en la red de comunicaciones. Para evitar males mayores, por posibles impactos en los satélites, hay muchos que se ponen como en ‘standby’, que dejan de prestar servicios durante unas horas para que no se dañen.

Estos problemas en servicios de GPS o radio deberían restablecerse sin demasiado perjuicio. Es el precio de una belleza poco frecuente en cielos meridionales.