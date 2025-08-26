El polvo ha arrasado el desierto de Black Rock con rachas de viento que han alcanzado los 80 km/h

Las rachas de viento han destruido estructuras y han dejado el recinto lleno de polvo

Compartir







La fuerza del desierto ha puesto a prueba al festival Burning Man en Nevada, en Estados Unidos. Una tormenta de arena con vientos de casi 100 km/h ha destruido estructuras, ha atrapado a los asistentes y ha dejado la zona con visibilidad cero.

El camping de en Burning Man, en Nevada, EEUU, ha vuelto a sufrir una tormenta de arena. El polvo ha arrasado el desierto de Black Rock con rachas de viento que han alcanzado los 80 km/h.

PUEDE INTERESARTE Trump cesa a Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal tras meses de presiones a la Fed

Como consecuencia, cuatro personas han resultado heridas. Además, varias estructuras han quedado destruidas, mientras algunos asistentes han tratado de sostener otras. Las lonas del recinto han volado por los aires y el recinto ha quedado cubierto de polvo.

La visibilidad ha sido nula. Los asistentes han quedado atrapados y han tenido que utilizar gafas y mascarillas para protegerse durante el tiempo que ha durado la tormenta.

El espectáculo se ha retomado dos horas después

Tras dos horas, ha llegado la calma y el espectáculo ha podido continuar. Se ha retomado la normalidad y con ella el buen ambiente.

No es la primera vez que pasa algo así. En 2023 las fuertes lluvias dejaron imágenes del recinto lleno de charcos de barro y agua. Sin embargo, en este festival el tiempo no es un obstáculo.