Una tormenta de arena sorprende a los asistentes del festival Burning Man, Nevada: cuatro heridos y estructuras destruidas
El polvo ha arrasado el desierto de Black Rock con rachas de viento que han alcanzado los 80 km/h
Las rachas de viento han destruido estructuras y han dejado el recinto lleno de polvo
La fuerza del desierto ha puesto a prueba al festival Burning Man en Nevada, en Estados Unidos. Una tormenta de arena con vientos de casi 100 km/h ha destruido estructuras, ha atrapado a los asistentes y ha dejado la zona con visibilidad cero.
El camping de en Burning Man, en Nevada, EEUU, ha vuelto a sufrir una tormenta de arena. El polvo ha arrasado el desierto de Black Rock con rachas de viento que han alcanzado los 80 km/h.
Como consecuencia, cuatro personas han resultado heridas. Además, varias estructuras han quedado destruidas, mientras algunos asistentes han tratado de sostener otras. Las lonas del recinto han volado por los aires y el recinto ha quedado cubierto de polvo.
La visibilidad ha sido nula. Los asistentes han quedado atrapados y han tenido que utilizar gafas y mascarillas para protegerse durante el tiempo que ha durado la tormenta.
El espectáculo se ha retomado dos horas después
Tras dos horas, ha llegado la calma y el espectáculo ha podido continuar. Se ha retomado la normalidad y con ella el buen ambiente.
No es la primera vez que pasa algo así. En 2023 las fuertes lluvias dejaron imágenes del recinto lleno de charcos de barro y agua. Sin embargo, en este festival el tiempo no es un obstáculo.