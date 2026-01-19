Inés Gutiérrez 19 ENE 2026 - 08:00h.

Aunque ahora ya está en desuso porque hay rutas mejores, hay tramos que pueden seguir recorriéndose

Ruta 66 española: cómo hacerla y qué ver en cada etapa

MadridLos viajeros suelen tener destinos específicos que quieren visitar, esos lugares por los que tienes que pasar por lo menos una vez en la vida y que prometen cambiarte la vida para siempre. Estados Unidos suele ser uno de esos lugares (aunque no lo sea para todo el mundo), un país muy amplio, lo que le permite albergar rincones muy diferentes.

Hay quien sueña con viajar a ese país para poder pasear por Nueva York, otros no se quitan de la cabeza atravesar el puente más mítico de San Francisco o visitar Chicago y conocer un poco más su historia y su pasado. El Parque de Yellowstone está considerado como una de las grandes maravillas naturales del mundo, pero el Gran Cañón del Colorado tampoco se queda atrás.

Sin embargo, hay algo que muchas personas quieren hacer, sobre todo los que conocen Estados Unidos gracias a sus películas, y eso es recorrer la Ruta 66. Puede hacerse en coche, moto o caravana, lo que no es mala idea porque puede llevar mucho tiempo, son 3.940 kilómetros que recorren el país de este a oeste. Comienza en Chicago, Illinois, y termina en Santa Mónica, California.

Ya no es posible hacer el recorrido original, pero sí se pueden recorrer algunos de sus tramos, que están muy bien conservados. Es ideal para descubrir paisajes y pequeños pueblos que fueron creciendo alrededor de este extenso camino.

Por qué se creó la popular Ruta 66 de Estados Unidos

Ahora se ha convertido en una ruta emblemática, un camino que recorren aquellos que quieren conocer el país, aunque no siempre sea necesario hacerlo por completo, es posible conducir solo por algunas etapas del camino. En su momento no era así, esta ruta no fue creada para divertimento de los turistas, fue diseñada para impulsar el comercio y la inmigración.

En 1926 se creó esta ruta con la intención de comunicar el país por carretera de este a oeste, buscaba aumentar las vías comerciales y ofrecía un camino bastante llano que pronto se convirtió en la opción preferida de muchos camioneros, que no parecían preocupados por el tiempo que tardaban en recorrerla.

Durante la Gran Depresión, recuerdan en la web de La Sexta Viajes, fueron muchos los ciudadanos que tuvieron que emigrar, abandonando el oeste por el este, lo que hizo que la ruta fuera todavía más transitada. Esto hizo que aparecieran establecimientos y pueblos a su alrededor. La carretera terminó siendo descatalogada en 1985, cuando aparecieron nuevas rutas más eficientes.

Como decíamos, esta ruta todavía ofrece la posibilidad de ser recorrida, aunque ya es más una cuestión de recordar la historia que una necesidad de atravesar el país (en origen discurría desde Illinois, y pasaba por Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, y Arizona, finalizando en California.

El nombre se lo puso Cyrus Avery porque consideró que era un número que sonaba bien (se consideró llamarla Ruta 60) y que era sencillo de recordar. Además, no había sido usado antes en ninguna carretera, por lo que le pareció adecuado. Se considera a Avery el ‘padre de la ruta 66’.