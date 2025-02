Las 8 plazas del mundo que hay que visitar al menos una vez en la vida

Los turistas de una de las ciudades más visitadas del mundo pueden sentir el corazón de Nueva York y perderse entre luces y neones, deslumbrantes carteles publicitarios, teatros de Broadway con los mejores musicales y obras de teatro de éxito en teatros como el New Amsterdam Theatre y el Lyceum Theatre. Si no te importa moverte entre multitudes de personas, también podrás visitar muchas tiendas (no te deberías perder M&M’s World y Hershey’s Chocolate World), restaurantes y lugares de entretenimiento. Por supuesto, si viajas en Navidad, no te pierdas la entrada del año nuevo en Times Square.