Inés Gutiérrez 21 ENE 2026 - 20:00h.

Se emplea para señalar que, a pesar de estar viviendo un momento bueno, es probable que no dure para siempre

El curioso origen de la expresión 'como Pedro por su casa'

Compartir







MadridSon muchas las expresiones que empleamos sin conocer su origen real, algo lógico porque con el paso del tiempo esto deja de ser importante. No en el sentido de que deje de parecernos algo curioso o que apetezca saber porque todo conocimiento sea bienvenido, sino que ha pasado tanto tiempo que incluso es probable que la frase o expresión ya no signifique lo mismo que entonces y la hayamos adaptado al momento actual.

Todo apunta a que el caso de la expresión ‘ya vendrá Paco con las rebajas’ no es así. Se empleaba para señalar que, a pesar de estar disfrutando de un momento positivo, de un periodo de bonanza, es probable que esto no dure demasiado y pronto las cosas vuelvan a la normalidad, empeoren. Se empleaba de este modo y así se sigue usando, lo que no está tan claro es por qué. ¿Cuál es el origen de esta expresión?

El curioso origen de la expresión "ya vendrá Paco con las Rebajas"

Es una frase bastante corriente, ‘ya vendrá Paco con las rebajas’, aunque también puede usarse con un poco más de familiaridad, porque tampoco es raro escuchar ‘ya vendrá el tío Paco con las rebajas’. Lo cierto es que a pesar de que es una expresión que se sigue usando, su origen no está nada claro y es poco lo que se conoce al respecto. No hay demasiadas certezas y solo algunas teorías que, según los expertos, no son demasiado fiables y se mueven más en el terreno de las teorías que otra cosa.

Lo primero que conviene saber es que Paco o tío Paco no es una persona de la que haya constancia de su existencia. No sería raro que fuera una manera genérica de hacer referencia a esa persona un tanto negativa y pesimista que se resiste a que la gente de su alrededor se deje llevar por la felicidad del momento, disfrutando de que sea una época en la que las cosas van bien (también puede emplearse la expresión ‘ya vendrán las vacas flacas’, con un significado similar).

El tío Paco nunca existió, pero además es poco probable que las rebajas a las que hace referencia sean esas que implican que los precios habituales bajarán. Esto sería algo positivo, al fin y al cabo la época de rebajas nos permite comprar las cosas a un precio menor del original, lo que siempre es una alegría.

El lingüista Antonio Muñoz explicaba en conversación con Aragón Radio que es probable que en origen se empleara la palabra ‘rebaja’, en singular, un pequeño detalle, pero que cambia el significado de la expresión. Vendrá Paco con la rebaja, con la pérdida de calidad, con la disminución de lo que tenemos ahora.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El experto incluso se aventuraba, no sin ciertas dudas, a señalar que hay quien piensa que esta rebaja podría hacer referencia a los vendedores de vino de la época, que llegado cierto punto rebajan el vino con agua para poder sacarle un mayor rédito. Dicho esto, no se conoce el origen real de esta expresión, ese que pueda aclarar nuestras dudas, pero parece que la intención está clara.