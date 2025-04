La oferta gastronómica de Barcelona es inmensa, pero al igual que ocurre en otras grandes ciudades, al alejarnos unos pocos kilómetros del bullicio descubrimos locales que guardan un gran encanto en todos los sentidos. Si te gusta el deporte, comer bien, o ambas cosas, tienes que fichar el bar que han frecuentado Shakira y Estopa . Está a pocos minutos de Barcelona, en Sant Just Desvern, y su carta es muy variada y asequible. El plan estrella es ir a jugar una partida al pádel y después premiarte con una comida o una caña con su tapa. Pero si quieres saltarte la parte deportiva, también te reciben con los brazos abiertos.

El Sant Just Pádel Club es un centro deportivo en el que, además de jugar al pádel, puedes hacer todo tipo de actividades deportivas, bañarte en su piscina o comer en su bonito bar Quatset Restaurant&Lounge . Allí acudía Shakira cuando vivía en España durante su matrimonio con Gerard Piqué, y los hermanos David y José Muñoz, integrantes de Estopa, son unos clientes muy queridos, al igual que el cantante Ramon Mirabet.

Su terraza rodeada de verde y la idea de sentarse en ella tras una sesión de ejercicio, parecen invitar más a un tapeo que a una comida de tres platos. Y aunque no falta el menú del día, las raciones de ensaladilla rusa, patatas bravas o morro frito son ideales para acompañar con una caña o refresco. El acierto es que su cocina no cierra en ningún momento, por lo que puedes pedirte a cualquier hora desde unos pimientos de padrón o una ensalada hasta un churrasco o pulpo a la brasa. Allí nadie se queda con hambre: pasta, hamburguesas o tacos no faltan en su carta, así que piensa en qué te apetece tomar y lo más seguro es que lo encuentres.