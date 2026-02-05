Los padres se sometieron a pruebas genéticas, que confirmaron que su bebé no era su hijo biológico.

Uno de cada diez niños han sido concebidos en España gracias a la fecundación 'in vitro', el 11% de los nacimientos

Tiffany Score y Steven Mills se llevaron la alegría de su vida cuando les dijeron que uno de los óvulos de la fecundación in vitro se habían implantado con éxito. Desde ese momento, nueve meses de alegría, de ilusión y entusiasmo. La sorpresa llegó cuando vieron por primera vez a Shea. Se quedaron perplejos al ver que la pequeña era negra, siendo ellos blancos. Aunque a primera vista parecía evidente, los padres se sometieron a pruebas genéticas, que confirmaron que su bebé no era su hijo biológico.

Ambos reconocen estar profundamente agradecidos de tener a Shea en sus vidas y "la amamos infinitamente", pero creen tener la obligación moral de "encontrar a sus padres genéticos", escribió Tiffany Score en Facebook el 29 de enero.

La pregunta es qué harán cuando los encuentren. Por el momento, la pareja ha decidido demandar al centro de fertilidad de Orlando que implantó por error un embrión destinado a otra familia. El drama no acaba aquí porque la pareja teme que los padres biológicos de Shea pudieron haber recibido su embrión. "Estamos devastados, desconsolados y perdidos", confiesan ahora.