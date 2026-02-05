El temporal arrasa en Huétor Tajar y los patos se divierten

Zoe Armenteros 05 FEB 2026 - 08:27h.

La comunidad rebaja el nivel de alerta pero se sigue con máxima preocupación la evolución de ríos y arroyos por desbordamientos

La borrasca Leonardo mantiene en vilo a Andalucía: miles de desalojados, ríos desbordados y trenes cancelados

El temporal Leonardo que asola con fuerza a Andalucía está dejando imágenes y situaciones extremas: pueblos convertidos en ríos, como Grazalema, donde los vecinos trataban de achicar el agua, mientras esta salía con fuerza de los enchufes y las alcantarillas tras caer más de 500 l/m2. La comunidad andaluza amanecía sin servicio ferroviario a consecuencia de corrimiento de tierra sobre las vías, árboles caídos y agua acumulada dejando un escenario que los expertos prevén que vaya cediendo a partir de este jueves. Los daños materiales son graves en la comunidad andaluza y hay una mujer desaparecida en Sayalonga, en Málaga.

Les contaremos la última hora del tiempo en España porque el mal tiempo se extiende por el norte de la península, la situación meteorológica se complican por las intensas nevadas, que dificultan la circulación por carreteras y tren, mientras el fuerte viento provoca situaciones peligrosas en las costas.