La comunidad rebaja el nivel de alerta pero se sigue con máxima preocupación la evolución de ríos y arroyos por desbordamientos
La borrasca Leonardo mantiene en vilo a Andalucía: miles de desalojados, ríos desbordados y trenes cancelados
El temporal Leonardo que asola con fuerza a Andalucía está dejando imágenes y situaciones extremas: pueblos convertidos en ríos, como Grazalema, donde los vecinos trataban de achicar el agua, mientras esta salía con fuerza de los enchufes y las alcantarillas tras caer más de 500 l/m2. La comunidad andaluza amanecía sin servicio ferroviario a consecuencia de corrimiento de tierra sobre las vías, árboles caídos y agua acumulada dejando un escenario que los expertos prevén que vaya cediendo a partir de este jueves. Los daños materiales son graves en la comunidad andaluza y hay una mujer desaparecida en Sayalonga, en Málaga.
Les contaremos la última hora del tiempo en España porque el mal tiempo se extiende por el norte de la península, la situación meteorológica se complican por las intensas nevadas, que dificultan la circulación por carreteras y tren, mientras el fuerte viento provoca situaciones peligrosas en las costas.
La Aemet anuncia lluvia, olas, y, sobre todo, viento con avisos en casi toda España y siete CCAA en nivel naranja
Andalucía será este jueves una de las CCAA más afectadas por el temporal. Tiene avisos naranja por viento en Almería, Córdoba, Granada y Jaén y por olas en Almería, Granada y Málaga. Cádiz registra aviso amarillo por viento, olas y lluvia; Huelva por viento y olas; Jaén por lluvia; Málaga por lluvia y viento; y Sevilla por viento.
El temporal arrasa en Huétor Tajar y los patos se divierten
Los patos, que habitualmente nadan por el río Genil han ampliado su paseo por las calles de Huétor Tajar, en Granada, convertidas en verdaderos arroyos.
Renfe suspende varios trenes con origen y destino en Vigo a causa del temporal
Renfe ha suspendido desde este jueves a primera hora de trenes con origen y destino en Vigo por las “condiciones meteorológicas adversas y el riesgo de zonas inundables”, según ha informado la compañía ferroviaria en un comunicado.
La empresa pública informa de que se suspenden los trenes entre Vigo Urzaiz y Santiago, Vigo Guixar y Santiago, Vigo Guixar-Tui ni los Vigo Guixar–Ourense, sin posibilidad de transporte alternativo. También se ven afectados los trayectos de Servicios Comerciales que conectan con Madrid en el trayecto Vigo-Santiago y Vigo-Ourense.
Cancelan los trenes de cercanías de Sevilla, Cádiz y Málaga y el servicio de media distancia y AVE
La circulación de todos los trenes de cercanías de Sevilla, Cádiz y el C2 de Málaga, así como varios de media distancia y alta velocidad permanece suspendida debido a las lluvias y viento intenso, según ha informado Renfe en un comunicado.
En media distancia permanecen suprimidos los trenes Algeciras-Antequera AV, sin alternativa de transporte por carretera; los primeros servicios de los Málaga-Sevilla, Cádiz-Sevilla, Sevilla-Córdoba y Huelva-Sevilla, y el de media distancia Córdoba-Jaén mantiene un servicio alternativo de transporte por carretera como consecuencia de las limitaciones de velocidad.
Desalojan de madrugada el municipio granadino de Dúdaral que se encontraba aislado por la crecida del río
Todos los habitantes del municipio de Dúdar, en la comarca de la Vega de Granada, ha sido desalojados por completo durante la madrugada de este jueves por el desbordamiento del río Aguas Blancas, que mantenía aislada por carretera a la localidad, según ha explicado el alcalde de Dúdar, Nicolás González.
Las intensas lluvias que ha traído la borrasca Leonardo han provocado la caída de dos puentes en el municipio, y la evacuación de los vecinos ha sido "muy complicado" porque los máquinas desplazados por la Diputación Provincial de Granada "necesitaron dos o tres horas abriéndose camino" para llegar hasta Dúdar.
Andalucía contabiliza más de 1.000 incidencias este miércoles y mantiene a unos 3.500 desalojados por el temporal
La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha gestionado a través del servicio 112 a lo largo de la jornada de este miércoles 1.069 incidencias vinculadas al paso de la borrasca 'Leonardo' por la comunidad autónoma, que mantiene a unas 3.500 personas desalojadas.
La mayoría de incidencias se ha concentrado en la provincia de Cádiz, con 277 avisos, seguida de Sevilla (188), Granada (174), Jaén y Málaga --ambas con 129--, Huelva (58) y Almería (27).
Los fuertes vientos de la borrasca Leonardo hacen caer elementos de La Giralda de Sevilla
Las fuertes rachas de viento que está provocando el temporal Leonardo en Sevilla han provocado el desprendimiento de elementos de la Giralda este jueves, a primera hora. La Policía Local mantiene acotada una zona de la Plaza Virgen de los Reyes donde han caído los elementos desprendidos de la Giralda.