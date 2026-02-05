Los agentes han tenido que suspender la búsqueda aérea de la mujer desaparecida en el río Sayalonga, en Málaga

Buscan a una mujer que cayó a un río en Sayalonga, Málaga

Un amplio dispositivo de búsqueda continúa desplegado tras caer una mujer este pasado miércoles al río Turvilla a su paso por el municipio malagueño de Sayalonga, en la comarca de la Axarquía, Málaga. Este jueves se complica la búsqueda debido al temporal que sigue azotando con mucha fuerza el municipio.

La mujer desaparecida, de 35 años, cayó al río al intentar rescatar a su perro a última hora de la tarde. Los servicios de emergencia han conseguido recuperar a la mascota, pero ella continúa en paradero desconocido. La maleza y el cada vez más abundante caudal del río están impidiendo a los agentes desarrollar las labores de búsqueda con normalidad.

No hay ninguna novedad de la mujer, el tiempo no acompaña en el operativo de rescate. En la zona donde decenas de efectivos continúan buscando a la desaparecida, se ha decretado el aviso naranja por la borrasca Leonardo, que sigue dejando litros y litros de agua y haciendo crecer aún más el cauce del río al que cayó la mujer.

A primera hora de la mañana ya estaba todo listo para dar comienzo a la búsqueda de la joven. Los medios aéreos ascendieron para proporcionar imágenes mucho más efectivas. Sin embargo, el helicóptero y los drones tuvieron que regresar a las pocas horas porque las lluvias y el viento hacían que la visibilidad fuese nula.

La zona del arroyo, un auténtico laberinto

Con escasos recursos, nada más que sus manos, pies y ojos, decenas de agentes salían a buscar a la desaparecida. Lo hacían a pie, con chubasqueros y botas preparadas para atravesar un terreno que no es para nada estable en estos momentos.

Este dispositivo de búsqueda está formado por agentes de la Guardia Civil, de Protección Civil y de numerosos voluntarios. Todos ellos recorren los siete kilómetros que mide el arroyo donde se perdió la chica. Incluso, han rastreado en la desembocadura del Mediterráneo.

El arroyo es una zona muy difícil donde buscar, ya que tiene muchas curvas y recovecos que se convierten en todo un laberinto si se tienen en cuenta las condiciones meteorológicas. Si no para de llover y el viento disminuye, será imposible volver a utilizar los medios aéreos para contar con más herramientas y agilizar la búsqueda.