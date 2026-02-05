La tasa de pobreza cae una décima en 2025, al 25,7 % de la población, y marca nuevo mínimo

Blanca Agost 05 FEB 2026 - 17:12h.

Los parados registran el nivel más alto de riesgo de pobreza o exclusión social

María, autónoma, sobre la pobreza en España: “Lo que gano es para pagar, no tengo hijos si tuviera me tiro de un puente”

Un 25,7% de la población española continúa en riesgo de pobreza en España, con los menores de 16 años como los más afectados, con un 33,9% en esta situación, según los resultados definitivos de la 'Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2025', publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, aunque España registró en 2025 la menor tasa AROPE --porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social-- desde que se comenzó a recopilar la serie histórica en 2014, al situarse en el 25,7% de la población residente, la cifra apenas varía en el último año, con una reducción del 0,1% respecto al 25,8% de 2024.

Los parados sufren especialmente la amenaza de la pobreza

os de sus tres componentes mejoraron el año pasado: la tasa de riesgo de pobreza relativa y el porcentaje de población con carencia material y social severa. El tercer componente, el porcentaje de población con baja intensidad en el empleo, no experimentó variación.

En concreto, el 19,5% de la población española estaba en riesgo de pobreza en 2025, la tasa más baja desde 2008, mientras que el porcentaje de población con carencia material y social severa fue del 8,1%, dos décimas menos que en 2024 y la menor tasa desde 2022.

Por grupos de edad, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social subió ligeramente (+0,1 puntos) entre las personas de 16 a 64 años, mientras que descendió 0,8 puntos entre los menores de 16 años y 0,3 puntos entre los mayores de 65 años.

No obstante, los menores de 16 años son los más afectados, con un 33,9% en riesgo, seguidos de la población de 16 a 64 años, con un 25,9%. Las personas de 65 años o más presentan la tasa más baja, del 19,2%.

De la misma manera, el INE muestra que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social varía según el nivel de formación. Entre las personas con educación superior, el 13,9% se encuentra en riesgo, mientras que quienes tienen educación secundaria de segunda etapa presentan un 24,6%. La cifra aumenta al 31,5% en quienes completaron la primera etapa de secundaria y alcanza el 35,3% entre las personas con educación primaria o inferior.

Asimismo, los parados registran el nivel más alto de riesgo de pobreza o exclusión social, con un 55,4%, mientras que los otros inactivos presentan un 37,4%. Entre los ocupados, la tasa se sitúa en 16,4%, y los jubilados muestran la cifra más baja, con un 15,4%.

El problema de la vivienda

Pese a la ligera mejoría del riesgo de pobreza o exclusión social en 2025, que sitúa en el 25,7 % de la población, las entidades sociales alertan de que la vivienda lastra los hogares en esa situación y recuerdan que continúa siendo mucho más alta entre los menores y los migrantes.

Para Carlos Susías, presidente de la Red Europea y lucha contra la Exclusión Social en España, los indicadores de la encuesta de Condiciones de Vida publicada este jueves por el INE "con carácter general mejoran, pero de una manera muy tibia".

Sin embargo, incide en que los gastos con relación a la vivienda "siguen siendo un factor determinante en el empobrecimiento", ya que las personas más vulnerables en situación de pobreza sufren de manera especial esos costes y el de no poder asumir los gastos imprevistos.

El sociólogo del equipo de Estudios de Cáritas Daniel Rodríguez destaca también la tendencia bajista de los índices de pobreza desde 2020, aunque recuerda que la pobreza "no se reparte al azar, ni de forma igualitaria", sino que hay colectivos mucho más desfavorecidos, como la infancia que está afectada un tercio y más de la mitad de la población migrante.

"Queremos llamar la atención sobre la incidencia de la vivienda en las economías domésticas, los indicadores vinculados a ella son los que más puntúan en la carencia severa y hace que el 43 % de los inquilinos estén en situación de pobreza", añade.