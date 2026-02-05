Celia Molina 05 FEB 2026 - 15:28h.

La Cámara de los Representantes de EEUU ha hecho pública una conversación entre Epstein y Soon-Yi Previn, mujer de Woody Allen

La pregunta de la princesa Mette-Marit a Epstein tras ver "mujeres desnudas" en el ordenador de su hijo

Compartir







El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha difundido nuevas fotografías y documentos relacionadas con Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense que, en el año 2019, fue acusado de abusar sexualmente de decenas de niñas menores de edad, algunas de tan solo 14 años, en sus residencias de Manhattan y Florida entre 2002 y 2005. También fue acusado de convertir su isla privada, Little St. James, en un centro de abusos donde controlaba la comunicación de las víctimas con el exterior. Mientras se celebraba su juicio, ese mismo año, se quitó la vida en la celda donde cumplía prisión.

Desde entonces, muchos han sido los archivos desvelados sobre este pederasta, que se codeaba con algunas de las personas más influyentes del mundo. Más aún ahora que el Congreso de los EEUU ha aprobado una ley bipartidista que obliga al Departamento de Justicia a hacer públicos todos los archivos del caso antes del próximo 19 de diciembre. Entre las celebridades con las que se reunió (y fotografío), se encuentra el cineasta Woody Allen, autor de obras maestras como 'Manhattan', quien ya admitió que sí había coincidido con él en algún evento, como la cena en honor al Príncipe Andrés en la que se conocieron en el año 2010.

PUEDE INTERESARTE Caso Jeffrey Epstein: Bill Clinton y Hillary Clinton aceptan testificar ante el Congreso de EEUU para evitar desacato

Los correos electrónicos entre Soon-Yi Previn y Epstein

Las últimas imágenes publicadas constatan la relación que hubo entre Allen y Epstein, pues muestran al cineasta conversando con él y también con el exestratega político Steve Bannon. Ninguna de las fotografías presenta, por sí misma, indicios de actividad delictiva, pero refuerzan la idea de que Allen formó parte del círculo social del pederasta condenado. Sin embargo, este dato no es el más escandaloso del nuevo informe, sino las polémicas declaraciones que la mujer del director , Soon-Yi Previn, hizo en una conversación por correo electrónico con el financiero fallecido.

PUEDE INTERESARTE Albares señala que Aznar sale en papeles de Epstein al pedir el PP explicación de Zapatero

Odio a las mujeres que se aprovechan de los hombres y ella, sin duda, es una de ellas. Esa chica sabía lo vulnerable que era Wiener y lo atrapó como pez en el anzuelo Cordon Press

En ellos, ambos abordaban una polémica de 2016, año en el que se descubrió que el congresista de Nueva York Anthony Weiner mantenía conversaciones de carácter sexual con una joven de 15 años. Este episodio recogía peticiones por parte del político que incluían fotos y vídeos eróticos o fantasías de violación; algo sobre lo que Soon-Yi Previn, que antes de ser la mujer de Woody Allen fue su hijastra adoptiva, dijo:

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Es una historia increíble. Hay que sentir lástima por él. Parece que no aprende", escribe la mujer del cineasta a Epstein: "Lo más importante es que siento lástima por su esposa. Me pareció repugnante lo que le hizo la joven de 15 años. Odio a las mujeres que se aprovechan de los hombres y ella, sin duda, es una de ellas", continúa antes de seguir criticando duramente a la adolescente: "Sabía exactamente lo que hacía y lo vulnerable que era Wiener y lo atrapó como pez en el anzuelo. Sabemos que él está enfermo, pero ella también está enferma por haberle hecho esto. Qué manipulación de su parte. Debería estar avergonzada", sentencia al respecto.