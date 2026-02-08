¿Cuál es el origen de 'caga y vete'? La expresión que menos gusta en Albacete

Inés Gutiérrez 08 FEB 2026 - 21:00h.

Encontrar el origen de expresiones comunes no siempre es sencillo, porque no suele haber constancia escrita

MadridAlbacete es conocido por sus cuchillos y navajas, por los Miguelitos de la Roda y por una expresión que seguramente preferirían no conocer. Es poco probable que al escuchar ‘Albacete’, no completemos el dicho, preferiblemente en nuestra mente, con la rima ‘caga y vete’. Una expresión un tanto malsonante, pero que para muchas personas resulta hilarante, para otras, inevitable.

Es algo que es preferible no decir delante de una persona de Albacete, pero lo cierto es que todo el mundo en algún momento de su vida ha escuchado, pensado o dicho este ripio. Es sencillo, pegadizo y tiene ese punto canalla que nos resulta gracioso, una rima escatológica que hace reír a los más pequeños, pero ¿de dónde viene esta expresión? ¿Cuál es su origen?

El origen de 'caga y vete', la expresión que menos gusta en Albacete

En Albacete no son demasiado partidarios de esta expresión por motivos evidentes, lo que nunca ha sido suficiente para que los demás pasen página, es una expresión que se sigue usando a pesar de que es bastante vieja, tan vieja que su origen no está del todo claro, no existe un registro que aclare cuál fue la primera vez que se empleó ni quien la inventó o con qué motivo. No hay una verdad única, lo que hay son varias teorías que bien podrían ser ciertas.

Según recogen medios como La Razón, hay expertos que señalan que esta expresión podría ser una copia del dicho 'Santander, cagar y volver’, atribuido al Rey Pelayo. No es la única teoría, otros apuntan que estaría relacionada con una mala cosecha de judías del año 1856, una gran crisis alimentaria que hizo que muchos albaceteños tuvieran que abandonar la región. La última de las teorías que proponen estaría relacionada con los viajes en tren.

Al parecer, durante la segunda mitad del siglo XIX, eran varios los trayectos de tren hacía una parada de pocos minutos en Albacete, un descanso breve que, como sucede actualmente, permite despejarse un poco y tal vez hacer una visita al baño porque se sabe que no se podrá ir durante el resto del trayecto. La parada en esta ciudad sería empleada para ir al baño y de ahí podría haber surgido el tan conocido dicho, ‘Albacete, caga y vete’.

No son las únicas teorías al respecto, otras señalan al clima de Albacete como responsable. Es bastante duro y árido, es un lugar donde hace mucho calor en invierno y mucho frío en verano, por lo que la gente que quería quedarse, era un lugar al que acudir, hacer lo que tuvieras que hacer, y marcharte rápido en busca de lugares en poco más agradables con el viajero.

Lo cierto es que todas estas teorías podrían ser la correcta, así como no serlo ninguna de ellas y que se descubra dentro de un tiempo qué fue lo que impulsó a crear este verso. De momento, parece claro que Albacete es mucho más que un lugar para estirar las piernas y, gracias a los adelantos actuales, ya no es tan desagradable el frío ni el calor. Puede que sea el momento de darle una segunda oportunidad a Albacete, y cambiar el ‘vete’ por un ‘quédate’.