La sorprendente receta de un médico a un paciente de Avilés: "Váyase, usted ya no es mi paciente"

Concepción tiene una enfermedad en el corazón y había pasado la noche previa casi sin poder dormir por un fuerte resfriado

El duro testimonio de dos exadictos al fentanilo por receta médica: "Estábamos colocados sin ser conscientes"

El pasado 12 de enero, Plácido García, marido de Concepción Álvarez Ordóñez, acudió al Centro de Salud de El Quirinal de Avilés para explicarle lo que le ocurría a su esposa. Ella tiene una enfermedad en el corazón y había pasado la noche previa casi sin poder dormir por un fuerte resfriado, según informa 'La Voz de Avilés'.

Plácido le contó la situación, pero el médico de familia se negó a ofrecerle una solución. Y en la receta le escribió esta frase: "Váyase, usted ya no es mi paciente". En ese momento, el hombre le advirtió que debía asumir las consecuencias de su actuación. Plácido, cuando llegó a casa con la receta, no dudó en cambiarse de médico de familia.

"Llevamos en el Centro de Salud de El Quirinal desde su apertura y nunca habíamos tenido ningún problema. Estamos encantados con todo el personal, salvo con el actual médico de familia que nos corresponde", señaló en el centro médico. Pero cuando planteó la opción de ese cambio, le presentaron una hoja para el "traslado voluntario" al Centro de Salud de Llano Ponte.

Concepción y Plácido se sienten dolidos por el trato del médico

Cuando Plácido llamó a Inspección Médica para preguntar si podía cambiar de facultativo, acabó recibiendo una llamada de su médico que solo sirvió para tener una discusión. El médico le repitió su "receta" y la paciente terminó recriminándole su absoluta falta de profesionalidad y respeto hacia los ciudadanos.

La queja no ha tenido una respuesta formal pero el médico ya les dijo que el gerente ordenará el traslado de centro de salud. Al final, Concepción y Plácido han aceptado con resignación ese traslado, pero se sienten dolidos por el trato recibido y por no haber sido escuchados por la administración sanitaria.

Los cambios sanitarios en Avilés

Este cambio de centro de salud es consecuencia de los cambios que se están viviendo en la sanidad de Avilés. El matrimonio era atendido desde el ambulatorio ya desaparecido de Llano Ponte. Hace 25 años, se abrió el Centro de Salud de El Quirinal y los pacientes fueron trasladados allí. Después, se creó la zona básica de salud que permitió la instalación del actual Centro de Salud de Llano Ponte.

Pero se decidió que aquellos que vivían en la frontera, como es el caso de Plácido y Concepción, no se moviesen de la zona, sino que fuesen ellos quienes eligiesen si querían quedarse en El Quirinal. Ahora, los dos tendrán que moverse al nuevo centro de salud tras este desagradable incidente.