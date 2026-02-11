Claudia Barraso 11 FEB 2026 - 17:51h.

Un hombre de 85 años que se encuentra en cuidados paliativos cumple su último deseo: pudo acariciar un zorro, que era su animal favorito

Antonio, un paciente de cuidados paliativos que logró cumplir su último deseo: "Me sentí como si no estuviera enfermo"

Un hombre de 85 años que está recibiendo cuidados paliativos ha podido cumplir su último deseo. Colin Emmet ha sido un gran amante de los zorros toda su vida y ahora ha podido acariciar uno desde su cama.

Padece deterioro cognitivo y se encuentra en una residencia de Bingley Park, en Bradford, donde está recibiendo los cuidados que necesita hasta el final de sus días. Una de sus enfermeras habituales, que conocía su pasión por los animales salvajes, pudo contactar con la organización benéfica ‘Fox Angels’ y así pudo cumplir uno de los sueños de Colin.

Gracias a ella, pudo tocar y tener en su casa a un zorro que fue rescatado. La familia de Colin ha agradecido este emotivo gesto a la enfermera, su propia hija, Sharon Dalby, afirmó que será uno de los momentos que jamás olvidará: “Puedo ir esta noche a visitarle y no recordará que he ido, ni siquiera que ha comido o bebido, pero si le preguntas cómo se llama el zorro, lo sabrá”.

Cómo consiguieron cumplir su último deseo

Su hija confesó que su padre es un gran amante de los zorros, desde siempre. Colin le dijo a una enfermera que desde su habitación en la residencia veía ardillas, pero nunca zorros. Entonces ella le dijo: “¿Ese es tu último deseo?” Y el contestó que sí, según ha recogido en declaraciones el medio 'BBC'.

El zorro había sido rescatado cuando apenas tenía siete días. “Creo que su madre y sus hermanos habían muerto, así que estaba muy enfermo. Le costó mucho cuidarle y ahora es demasiado dócil para dejarlo ir”, dice su cuidadora.

“Hubo un momento que se miraron a los ojos mientras Colin le acariciaba el cuello. Él susurraba que era hermoso”. Fue un emotivo momento que emocionó a los enfermeros, a los cuidadores del zorro y a todo el personal de la residencia que tiende a Colin.