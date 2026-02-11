Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, ha informado que el anticiclón "comenzará a ganar protagonismo"

Las precipitaciones serán más persistentes en zonas del Cantábrico y los Pirineos

Después de unas semanas en las que las lluvias intensas no han parado de caer, la pregunta más repetida durante estos días es "¿Cuándo dejará de llover?". La llegada de la nueva borrasca Nils dejará viento, temporal marítimo y lluvias en la península en los próximos días pero, de cara al fin de semana, tras un largo período de muchas precipitaciones en el país, "comenzará a ganar protagonismo el anticiclón".

Así lo ha anunciado hoy el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, tras añadir que "el sábado, por primera vez en bastante tiempo, comenzará a ganar protagonismo el anticiclón".

El domingo dominará el anticiclón

Seguirá habiendo mucha lluvia en los próximos días, especialmente el viernes, cuando las precipitaciones serán generalizadas en la península y Baleares, y además abundantes. Sin embargo, dicho día marcará también el inicio del fin de este largo periodo de lluvias.

El fin de semana será más frío pero "con muchas menos precipitaciones, especialmente el domingo, cuando dominará el anticiclón", según el portavoz de la Aemet.

Aún así, amanecerá nuboso y con algunas lluvias en Baleares y en sierras del sureste, pero irán quedando a lo largo del día los cielos despejados tanto en el archipiélago balear como en la mitad sur peninsular.

En el norte, en cambio, las precipitaciones serán más persistentes, sobre todo en el Cantábrico y Pirineos.

El sábado "sí notaremos más frío, llegará una masa de aire de latitudes altas, con rachas de viento del noroeste muy fuertes, que acrecentarán la sensación de frío". El domingo será una jornada con tiempo anticiclónico, cielos poco nubosos en general, salvo en el extremo norte, donde aún habrá algunas lluvias y nevadas este día.

Ese día amanecerá con frío y heladas en amplias zonas del interior, pero las temperaturas diurnas subirán notablemente. Dicho ascenso térmico continuará a comienzos de la próxima semana.