Un eurodiputado gallego muestra el “pulpo a la gallega” servido en el comedor de la Eurocámara: "Es como llamar gaita a una vuvuzela”

La historia de un usuario de Forocoches en un restaurante ha generado muchas reacciones en redes sociales. Según ha compartido él mismo en la página, acudió a un local y el camarero le recomendó la especialidad de la casa, que se encuentra fuera de la carta.

Se trataba de una ración de calamares, a lo que el cliente accedió. Y como muchos, le hizo una foto a la comida con el ticket sin saber que esto provocaría un debate en redes sociales. A la hora de pagar, le llegó una cuenta de 94,60 euros. Lo más llamativo es que de esa cantidad, 46 euros pertenecían a la ración de calamares, lo que ha desatado la locura entre los internautas.

"Atraco", "Ha buceado el dueño del bar para pescarlo": los comentarios en redes

El mensaje que ha compartido la cuenta oficial de Forocoches en la red social X supera las 370.000 reproducciones en menos de 24 horas, tiene más de 500 comentarios y de 700 'me gustas'. "El camarero recomendó los calamares como especialidad de la casa, fuera de carta habitualmente. La verdad es que la ración, bastante generosa", dice uno de los usuarios. Pero no todos comparten la misma opinión.

"Atraco", "Cuando un camarero te sugiere algo 'fuera de carta', sabes que te la van a clavar fina. Eso es de primero de hostelería", "Ha buceado el dueño del bar para pescarlo", "Si un camarero sugiere un plato, siempre tiene que especificar exactamente qué es. El calamar de pota es uno de los calamares más caros", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Muchos tiran de humor para la situación. Charcada de auténtico lujo tener un calamar de potera y hacerlo frito y rebozado en aceite de motor", "Por el precio han debido ir ellos a pescar el calamar y eso lleva sobre precio". Y otros defienden que se trata de un ejemplar caro: "El calamar de potera (de anzuelo) es mucho más caro que el de arrastre. Y es otra calidad. Aunque si lo haces frito, en lugar de a la plancha, como si le metes calamar patagónico".