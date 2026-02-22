El error viral en una señalización que ha cambiado el nombre a un pueblo de Segovia

Los nuevos carteles instalados en los accesos a la localidad muestran un nombre incorrecto: 'Venganzones'

En total, al menos cuatro paneles presentan el mismo error ortográfico, tanto en sentido ascendente como descendente de la vía

El municipio segoviano de Veganzones empezaba este viernes con sorpresa, y también con enfado, entre algunos de sus vecinos. Los nuevos carteles instalados en los accesos a la localidad muestran un nombre incorrecto: 'Venganzones', con una letra añadida que no corresponde a la denominación oficial del pueblo.

El error se ha detectado en varios puntos de entrada y salida del municipio, todos ellos situados en la carretera CL-603, una vía con un elevado volumen de tráfico diario. La equivocación ha generado indignación entre los residentes, que consideran especialmente grave que el fallo se produzca en una señalización recién renovada.

Cuatro carteles con el mismo error ortográfico

Según informa El Norte de Castilla, los carteles forman parte de las obras de mejora ejecutadas a finales de 2024 en la travesía del municipio. La actuación, impulsada por la Junta de Castilla y León mediante un contrato menor, supuso una inversión cercana a los 40.000 euros e incluyó el reasfaltado del firme, la instalación de radares pedagógicos, reductores de velocidad y la renovación completa de la señalización.

En total, al menos cuatro paneles presentan el mismo error ortográfico, tanto en sentido ascendente como descendente de la vía. La colocación de los rótulos se realizó durante la jornada del viernes y provocó una rápida reacción vecinal, entre críticas, ironía en redes sociales y peticiones de corrección inmediata. Incluso, a lo largo del día, algunos de los carteles fueron manipulados con pintura para eliminar la letra sobrante.

El municipio, que cuenta con una población cercana a los 200 habitantes, reclama ahora una rectificación urgente. Además, no es un caso aislado en la provincia: en años anteriores, otras localidades segovianas ya denunciaron fallos similares en la rotulación oficial de sus nombres, lo que ha reabierto el debate sobre el control y la supervisión de este tipo de actuaciones públicas.

La procuradora de VOX Segovia en Cortes de CYL, Susana Suárez Villagrá, ha lamentado en redes sociales lo ocurrido: "No tenían bastante con acabar con el patrimonio y la historia de Veganzones (Segovia) cuando derribaron su pequeña presa, que ahora también les cambian el nombre".