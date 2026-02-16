Idoia Rivas 16 FEB 2026 - 15:51h.

Todos en el pueblo de Burgos están familiarizados con este fenómeno, aunque este año el caudal de la cascada ha ido más allá del escenario habitual

Las impactantes imágenes aéreas de Grazalema, todo un pueblo evacuado: las cascadas de agua caen hacia la Sierra

El tren de borrascas de las últimas semanas está dejando una imagen espectacular en el único pueblo cascada del mundo. Es Orbaneja del Castillo, en Burgos, y el agua cae como en una película adelantando un escenario, que es habitual de la primavera. Desde el lugar, con toda la información, la periodista, Idoia Rivas.

El agua cae en estos días con muchísima más fuerza y la cascada tiene un mayor caudal del que suele tener en estas fechas en el pueblo burgalés. La estampa es preciosa, de postal y los vecinos de este pueblo burgalés están de enhorabuena por este regalo de la naturaleza. El agua brota desde el interior de la Cueva del Agua, que está en la parte alta del pueblo, y cae desde 25 metros de altura.

La cascada deja este paisaje en primavera, pero el agua que está cayendo estos días con lluvias persistentes y el deshielo ha hecho que se adelante este espectáculo que, además está coincidiendo con la semana de las vacaciones de los niños.

El lado bueno es ese esplendor, pero también está el peligro en la zona porque la cascada no soporta tanta agua y esta se desborda por las calles, inundando también las aceras y dificultando los movimientos de los vecinos de Orbaneja del Castillo. Todos en la zona están familiarizados con este fenómeno, aunque este año la situación ha ido más allá del escenario habitual.