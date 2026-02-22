Muchos han querido trasladarle su apoyo creando imágenes en las que este pequeño animal le da su merecido a los demás

Un final feliz para Punch: las emotivas imágenes del pequeño mono al recibir el primer abrazo de otro macaco

Las redes sociales se han volcado con Punch, el mono que se hizo viral por tener un peluche tras ser abandonado por su madre y rechazado por el resto de macacos. Algunos usuarios han creado su propia venganza con la ayuda de la inteligencia artificial. Y las imágenes hablan por sí solas. En los vídeos aparece este pequeño animal dándole su merecido a los demás.

Su historia llegó al corazón de todos. El pequeño fue encontrado solo dentro del recinto de la manada en el zoológico ubicado en Ichikawa, en la prefectura de Chiba, cerca de Tokio. Según los cuidadores, su madre, una hembra joven que atravesaba su primer parto, pudo haberlo rechazado debido al estrés y al intenso calor del verano japonés.

La historia de Punch con su peluche de orangután

El equipo del zoológico probó diferentes alternativas cuando comprobaron que estaba solo: lo enrollaron toallas de distintos grosores y le ofrecieron varios juguetes de felpa hasta encontrar el objeto ideal. Finalmente, eligieron un peluche de orangután. Punch lo arrastraba y jugaba con él, mostrando una actitud más relajada en el centro. Poco a poco, empezó a dejarlo a un lado y comenzó a interactuar con el resto de los monos.

Pero pasó una semana muy complicada. Estuvo unos días recibiendo empujones y siendo arrastrado por el suelo por otros monos. Tras los ataques, él volvía corriendo a su peluche, su lugar seguro. Pero, conforme han ido pasando los días, Punch se ha llevado el abrazo de verdad que tanto buscaba y necesitaba. Ahora, las redes han querido darle esa justicia virtual para demostrarle que nunca es más fuerte de lo que cree.