Punch, el mono bebé abandonado por su madre que ha conmovido al mundo abrazado a su peluche

Punch conmovió al mundo entero el pasado domingo, cuando conocimos su historia. Este pequeño mono, cuando nació, su madre no le hizo caso y el zoo le dio un peluche porque el resto de animales no lo acababan de aceptar. Y en Informativos Telecinco queríamos saber qué había ocurrido con este encantador mono.

Punch no ha pasado una buena semana porque lo han empujado y arrastrado. Tras los ataques, él volvía corriendo a su peluche, su lugar seguro. Pero, conforme han ido pasando los días, Punch se ha llevado el abrazo de verdad que tanto buscaba y necesitaba.

Y se lo ha dado un mono adulto, llamado Onsing. Este pequeño gesto nos ha tocado el corazoncito después de los días tan duros que había pasado Punch.

Su madre podría haberlo rechazado debido al estrés y el calor

El pequeño fue encontrado solo dentro del recinto de la manada en el zoológico ubicado en Ichikawa, en la prefectura de Chiba, cerca de Tokio. Según los cuidadores, su madre, una hembra joven que atravesaba su primer parto, pudo haberlo rechazado debido al estrés y al intenso calor del verano japonés.

El equipo del zoológico probó diferentes alternativas: enrollaron toallas de distintos grosores y le ofrecieron varios juguetes de felpa hasta encontrar el objeto ideal. Finalmente, eligieron un peluche de orangután. Punch lo arrastraba y jugaba con él, mostrando una actitud más relajada en el centro. Poco a poco, empezó a dejarlo a un lado y comenzó a interactuar con el resto de los monos.

Porque Punch solo quería un abrazo y sentirse parte del grupo, un sentimiento de pertenencia que todos deberían de tener.