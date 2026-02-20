Este bebé de macaco japonés abandonado por su madre en el Ichikawa City Zoo ha encontrado consuelo en este inusual "sustituto materno"

Lo que comenzó como una alerta de un visitante en un sofocante día de julio terminó convirtiéndose en una historia que ha conmovido a miles de personas en redes sociales. Punch, un bebé de macaco japonés abandonado por su madre en el Ichikawa City Zoo, ha encontrado consuelo y seguridad en un inusual “sustituto materno”: un peluche de orangután.

El pequeño fue hallado solo dentro del recinto de la manada en el zoológico ubicado en Ichikawa, en la prefectura de Chiba, cerca de Tokio. Según los cuidadores, su madre, una hembra joven que atravesaba su primer parto, pudo haberlo rechazado debido al estrés y al intenso calor del verano japonés.

El equipo del zoológico probó diferentes alternativas: enrollaron toallas de distintos grosores y le ofrecieron varios juguetes de felpa hasta encontrar el objeto ideal. Finalmente, eligieron un peluche de orangután.

Las imágenes muestran al pequeño arrastrando el peluche por el recinto, sentándose junto a él y saltando de un lado a otro sin soltarlo. En otras escenas más recientes, se le ve trepando cadenas, corriendo con una rama y, poco a poco, interactuando con otros macacos.

Con el paso de los meses, los cuidadores han observado que Punch pasa cada vez menos tiempo aferrado al peluche y más interactuando con los demás monos, que incluso lo acicalan.