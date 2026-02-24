¿Cuál es el origen de la expresión ‘Ande yo caliente, y ríase la gente’?

Inés Gutiérrez 24 FEB 2026 - 20:00h.

Aunque parece dirigida a los momentos de frío, se aplica a cualquier circunstancia en la que importa poco lo que piensen

¿De dónde viene la expresión 'cantar las cuarenta'?

Compartir







MadridLa comodidad, el gusto y las decisiones que toma cada uno son, para muchas personas, mucho más importantes que ajustarse a lo que los demás esperan. Aun sin ser conscientes de ello, muchas personas renuncian a lo que ellos harían, dirían o llevarían solo para poder encajar en lo que se espera de ellos. Esto no siempre es bueno o no es lo ideal para todas las personas, quienes priorizan lo que consideran que es mejor para ellos, bien podrían emplear el dicho ‘ande yo caliente, y ríase la gente’ ante la posibilidad de recibir airadas críticas por no ajustarse a lo que se espera.

“Se dice cuando uno prefiere su gusto o comodidad a someterse a la opinión de los demás o a los convencionalismos sociales”, explica sobre el significado oficial de esta frase en el Instituto Cervantes. “También se emplea para recomendar actuar rectamente y de acuerdo con la propia conciencia, sin tener en cuenta la opinión de los demás”.

Este dicho puede usarse en muchos contextos, pero escucharlo nos hace pensar, inevitablemente, en el mundo de la moda y la necesidad de llevar aquello que nos ayuda a sentirnos bien, aunque no sea lo más bonito o estiloso. De este modo se entiende que, siempre que vayamos a gusto o las prendas seleccionadas nos quiten el frío, poco importa que no sean las más modernas o las que siguen la tendencia. Lo importante es que cumplan su función.

Esta es una frase que empleamos habitualmente, aunque no todo el mundo lo hace de la misma manera. Por ejemplo, en muchos casos, se dice solo la primera parte, dando por supuesto que en receptor conoce el dicho y él solo será capaz de completarlo. También son algunas las ocasiones en las que una persona aprovecha lo conocido de esta frase y altera la forma tradicional para adaptarla a su situación concreta.

El origen de la expresión ‘Ande yo caliente, y ríase la gente’

Es complicado conocer el origen de una expresión, pero la primera vez que se tiene constancia de su empleo en un texto escrito es gracias a Luis de Góngora, uno de los poetas y dramaturgos más importantes del Siglo de Oro. Con esta expresión comenzaba el poeta nacido en Córdoba una de sus más conocidas letrillas, un poema satírico burlesco del siglo XVI que comienza con un rotundo “Ándeme yo caliente y ríase la gente”, siendo este segundo verso el mismo con el que finaliza cada estrofa, dejando claro que poco le importa lo que piensen los demás.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los expertos señalan lo que ya hemos dicho, que esta es la primera vez que se tiene constancia escrita de la frase, pero esto no quiere decir necesariamente que fuera Góngora quien la inventara. De hecho, se piensa que era un refrán bastante popular desde antes de que él lo empleara, aunque su inclusión en su trabajo sin duda ayudó a que se popularizara y se conociera más. También evitó que se perdiera, aunque sin el uso de la gente de a pie, eso hubiera pasado antes o después.