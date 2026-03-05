Los camellos tenían pinchazos de bótox en la piel y los labios

Los veterinarios aseguraron que estas prácticas eran muy negativas para los animales

Un concurso de belleza de Omán, en Oriente Medio, tuvo que descalificar a 20 de estos animales debido a que, para conseguir el premio, los dueños de estos les inyectaron bótox para mejorar su apariencia. Estas mejoras en la apariencia de los camellos, fueron descubiertas gracias a las inspecciones veterinarias, que encontraron evidencias de esta toxina en los labios y la piel de algunos de los concursantes.

Todo ocurrió en la localidad de Al Musanaa durante el Festival de Belleza de Camellos 2026. Antes de comenzar la pasarela, el Camel Club y la Federación de Carreras de Camellos de Omán, uno de los organizadores del evento, decidieron someter a los animales a una serie de pruebas y fue entonces cuando descubrieron los engaños. No solo habían sido sometidos a operaciones de belleza, sino que además algunos tenían rellenos dérmicos y silicona.

Tratamientos de riesgo para los camellos

Tal y como informan medios internacionales, este tipo de concursos valora en cuatro categorías el portento de los animales. El ideal es un animal con un pelaje brillante y bien definido, de cuello ancho y largo, con cabeza grande y labios colgantes. Además, debe tener pestañas oscuras y una joroba bien formada. Todo ello unificado en una postura fuerte y elegante. Sin embargo, los participantes habían modificado sus mascotas para que simularan este arquetipo.

La agencia SPA explica que el objetivo era “resaltar la simetría y el grosor de ciertas zonas del rostro, logrando así un aspecto más atractivo a ojos del jurado". Además, la agencia explica que “se les había tensado la piel para cumplir con los estándares de belleza actuales”.

Además de ser motivo de descalificación, este tipo de tratamientos son muy juzgados por los veterinarios, que alegan que estos retoques pueden provocar grandes riesgos para la salud de los camellos. Como así señalaron, debido a complicaciones en el postoperatorio, algunos animales acabaron sufriendo desgarres internos, inflamaciones o incluso problemas mayores a largo plazo.

Ante el comportamiento irregular, las autoridades decidieron descalificar a todos ellos y emitir un comunicado al respecto. De este modo, con la intención de poner fin "a todos los actos de manipulación y engaño en el embellecimiento de los camellos", no solo quedaron expulsados, sino que se aplicarían estrictas sanciones.

Después de todo lo ocurrido, los animales pasaron a estar en custodia de los veterinarios para, de esta manera, poder asegurarse de que recibieran un cuidado adecuado. Porque, como así se destacó, el concurso busca mostrar al mundo la calidad de los criadores de camellos e, incumplir la normativa, pone en riesgo su integridad.