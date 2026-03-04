El gasto medio mensual en mascotas entre los españoles alcanza los 125,08€, según el informe 'Consumer Insights Report'

Lo que hay que hacer si presencias una situación de maltrato animal: la forma más rápida y directa de alertar a la policía

Compartir







Las mascotas se han consolidado como un miembro más de la familia para muchos españoles, y eso se refleja directamente en su inversión mensual. Según los últimos datos del Consumer Insights Report de AliExpress, los españoles no solo gastan más en el cuidado de sus animales de compañía, sino que lo hacen de forma cada vez más consciente, priorizando su bienestar, alimentación y salud.

De media, los españoles encuestados destinan 125,08€ al mes al cuidado de sus mascotas. Cuatro de cada diez (40,7%) gastan entre 1 y 100€ mensuales, mientras que un 16,5% eleva su presupuesto hasta los 101–300€, confirmando que el cuidado de los animales se ha convertido en una partida fija dentro del presupuesto doméstico.

Una inversión que crece y se acelera entre los más jóvenes

Los datos reflejan además un crecimiento sostenido del gasto en mascotas. Casi 3 de cada 10 españoles (28,9%) aseguran haber aumentado su gasto mensual destinado a sus animales de compañía. Este incremento está claramente liderado por los jóvenes: el gasto mensual ha aumentado un 49,2% entre los españoles de 18 a 24 años y un 40,8% entre los de 25 a 34 años, frente a un 20,4% entre los mayores de 55 años.

Por género, los hombres declaran un gasto mensual superior (137,24€) frente a las mujeres (113,49€), mientras que tener hijos no marca diferencias significativas: los hogares con hijos y sin hijos destinan prácticamente el mismo presupuesto a sus mascotas (125,02€ frente a 125,18€).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las grandes prioridades: alimentación de calidad y servicios veterinarios

El bienestar animal guía las decisiones de gasto. Más de la mitad de los españoles encuestados (51,5%) afirma que su principal inversión en mascotas es la alimentación de alta calidad, seguida de los servicios veterinarios (28,5%). La importancia del cuidado veterinario es especialmente alta entre los jóvenes: alcanza el 39,4% entre los españoles de 18 a 24 años y el 30,1% en el grupo de 25 a 34 años, frente al 24,9% entre los mayores de 55 años.

Otras categorías de gasto incluyen ropa para mascotas (10,1%), juguetes (9,6%), comida orgánica (9%), snacks y premios (7,9%), accesorios (7,7%), dispositivos tecnológicos (4,1%) y servicios de guardería (2,4%). A pesar del contexto de ajuste financiero que caracteriza los primeros meses del año, las mascotas mantienen su lugar prioritario. Un 8,7% de los españoles encuestados asegura que su principal prioridad de gasto entre enero y marzo es el cuidado de sus animales.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Además, el 16,7% realiza un gasto específico en accesorios de invierno para mascotas, y un 16,7% declara buscar activamente ofertas y descuentos online durante la temporada invernal.