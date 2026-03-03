Rocío Amaro 03 MAR 2026 - 15:02h.

Una vecina denuncia una "campaña de exterminio" en el municipio jienense de Sabiote tras rescatar a dos gatos con impactos de bala en la cabeza y en la columna

La denunciante pide la colaboración ciudadana para identificar a los responsables de erradicar colonias enteras de animales en dicho municipio

JaénEl silencio y la tranquilidad de las calles de Sabiote, un pequeño municipio de Jaén, esconde una realidad que Isa Carmona, una vecina, ha calificado de "atroz". Desde el año 2016, esta sabioteña dedica su tiempo y sus recursos a cuidar de los gatos que viven en libertad, pero lo que está viviendo en los últimos meses asegura que ha superado cualquier límite previo.

No se trata ya de envenenamientos o atropellos fortuitos; ahora Isa denuncia una matanza sistemática ejecutada, según sus propias palabras, con armas de fuego. "Están matando a tiros a los gatos de mi pueblo", sentencia con la crudeza de quien ha tenido que recoger a los supervivientes.

La prueba de esta violencia son dos de sus protegidos gatos que hoy luchan por su vida en una clínica veterinaria. Uno de los felinos presenta un impacto de bala en la cabeza (sobrevivió de milagro porque el proyectil no alcanzó centros vitales) y el otro tiene un disparo en la columna que mantiene su pronóstico bajo reserva. "Se me parte el alma. A pesar de que están doloridos, de que están con tratamiento y de que están ingresados, solo buscan una caricia, buscan cariño", confiesa Isa visiblemente emocionada.

El mapa del presunto exterminio deja colonias borradas por completo

Lo que Isa Carmona pone sobre la mesa no es un hecho puntual, sino un censo del horror. Según sus registros, en apenas dos años han desaparecido casi todos los gatos de las zonas que ella controla. Si se comparan los datos de 2023 con los de este año, hay grupos de animales que han sido "completamente erradicados". Para esta vecina, no hay duda de que existe una intención consciente de limpiar las calles de Sabiote utilizando métodos ilegales y violentos.

"Todos sabemos que la vida en la calle es miserable, que hay accidentes y hambre, pero esto es un maltrato sistemático y prolongado en el tiempo", explica. La desaparición de decenas de animales censados apuntaría a lo que Isa considera una campaña de exterminio que se ejecuta en la sombra, aprovechando la vulnerabilidad de unos seres que, en muchos casos, confían en el ser humano porque están acostumbrados a recibir alimento y cuidados.

Un llamamiento contra la "complicidad" vecinal

Uno de los mayores obstáculos para que esta matanza llegue a los juzgados es el hermetismo propio de los núcleos pequeños. Isa sabe que en el pueblo se habla, que hay vecinos que han escuchado los disparos o que saben quiénes manejan las jaulas trampa ilegales, pero a la hora de denunciar, el silencio se impone. "Pido con el corazón en la mano que quien tenga información hable conmigo. Prometo privacidad, pero necesitamos pruebas para que estos hechos no queden impunes", suplica.

Para Isa, callar ante estos actos es una forma de complicidad. Por eso, ha decidido hacer pública la situación antes de acudir a las autoridades con los informes de balística veterinaria en la mano. "Es una vergüenza que esta lucha la estemos llevando particulares por nuestra cuenta. Os pido que no seáis cómplices, que no estéis al lado de las personas que le hacen daño ni de las que giran la cara", añade.

Mientras prepara la documentación para que la Guardia Civil intervenga, Isa sigue atendiendo a los dos supervivientes, esperando que la justicia llegue antes de que la última colonia de Sabiote desaparezca para siempre.