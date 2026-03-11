Celia Molina Nueva Zelanda, 11 MAR 2026 - 11:14h.

El Departamento de Conservación de Nueva Zelanda ha instalado una cámara en el nido de una Kakapo para observarla en directo

La iniciativa ha tenido tanto éxito, que los usuarios se pasan horas mirando cómo duerme o cómo alimenta y cuida de sus crías

Compartir







El kākāpō es un loro no volador, nocturno y de gran tamaño, nativo de Nueva Zelanda, que se encuentra en peligro crítico de extinción. Conocido como el "loro búho" por su aspecto, es el más gordo de su especie y el único que no vuela. Tras estar casi desaparecido a mediados del siglo XX debido a la llegada de depredadores como gatos y armiños, los supervivientes fueron trasladados a islas libres de peligros, llamadas islas santuarios, donde actualmente se encuentran no más de 236 ejemplares.

En una de esas islas se encuentra la kākāpō mamá que ha sido elegida por el Departamento de Conservación de Nueva Zelanda para convertirse en toda una estrella de las redes sociales. Aprovechando la temporada de cría de esta especie, que se produce cada cuatro años en relación a la la fructificación masiva de las bayas del árbol nativo rimu, del que se alimentan íntegramente, el organismo ha instalado una cámara, llamada kākāpō CAM, a través de la que se puede observar a cualquier hora su proceso de cría.

Raikura, la lora mamá a la que puede observarse en blanco y negro, cuida de sus crías las 24 horas del día. Para muchos de los usuarios es casi hipnotizante ver cómo les da de comer, les acuna bajo sus grandes alas, o les ayuda a solventar los peligros propios de la isla. Bajo el enlace de la retransmisión, el Departamento de Conservación explica por qué es tan importante esta cámara:

"Me distrae de las cosas horribles de este mundo"

"Quedan 236 kākāpō en todo el mundo. Solo se encuentran en Nueva Zelanda. Muy pocas personas tendrán la oportunidad de ver uno en persona. Esta es la primera temporada de cría del kākāpō desde 2022. Su observación ayuda a los científicos a aprender sobre el comportamiento de la anidación, permite a personas de todo el mundo observarlos sin molestar y fomenta el apoyo para proteger una de las especies más singulares de Aotearoa", dice la institución.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El streaming ha tenido tanto éxito que ya han sido más de cien mil las personas que se han conectado a la retransmisión en vivo para observar a Raikura y a sus pequeños durante un rato. En el chat adjunto a la retransmisión en directo, los aficionados siguen el progreso y comentan cada momento con alegría. Algunos felicitan a la madre por sus polluelos, mientras que otros ofrecen sugerencias para ponerles nombre. Los conservacionistas tienen la esperanza de que este sea un año récord de cría para esta ave amenazada, pues Rakiura ya ha tenido tres hermosos polluelos.

En cualquier momento hay más de 100 personas observándola, incluso mientras duerme durante horas y horas. En los comentarios, puede apreciarse lo fascinados que están los usuarios con su naturaleza: "Este sitio es mi encantadora distracción de todas las cosas terribles que suceden en el mundo que nos rodea", "Sigo la historia de este nido con curiosidad y asombro", "Gracias, [Departamento de Conservación], por vuestro compromiso y pasión por esta extraordinaria ave: luchar por las cosas bellas y maravillosas de este planeta nunca es inútil ni una pérdida de tiempo" o "Dios mío. Se me han saltado las lágrimas al saber lo frágil que es esta especie", son algunas de los testimonios que han dejado.