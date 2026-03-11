Maitena Berrueco 11 MAR 2026 - 05:30h.

El Asador Cannon lo ha adquirido por 400 euros en la subasta de la cofradía de pescadores San Pedro de Bermeo

BilbaoNo hablamos de bilbainada, porque esta historia no ha ocurrido en el mismo Bilbao sino a 34 kilómetros de la capital vizcaína, pero las proporciones del rape capturado y subastado en la lonja de la localidad costera vasca de Bermeo, bien podría hacer honor a ese apelativo.

El animalito de 40 kilos no pasó desapercibido este lunes, entre los 4.000 kilos de rape que se subastaron, ante los asiduos a la cofradía de pescadores San Pedro, acostumbrados a ver capturas de toda índole. Otras capturas gigantes.

El Asador Cannon de Bermeo ha adquirido por 400 euros el rape XXL. No es la primera vez que este restaurante vizcaíno se hace con una pieza de dimensiones poco habituales. Ocurrió el pasado verano, cuando compraron un rodaballo gigante de ocho kilos: “Nunca habíamos visto uno de ese tamaño”.

40 raciones de rape

El imponente ejemplar nadaba a unas cuatro horas mar adentro desde el litoral de Bermeo cuando cayó en las redes del pesquero bermeano ‘Almikeko Amo’. Ellos fueron los primeros en percatarse de las enormes dimensiones de un rape que superaba por mucho el tamaño y peso de otros de su especie, que suelen oscilar normalmente, entre los 10 y 15 kilos. Una vez en tierra firme, se convirtió en el tema de conversación entre los compradores de la lonja vizcaína.

Finalmente, fue el restaurante Cannon de Bermeo el que se hizo con el rape gigante por 400 euros. En el establecimiento estiman que podrán sacar unas 30 raciones del pescado al que las manos de José Manuel Pereira, dueño del local, no alcazan juntos a abarcar el grosor de la cola. Con la cabeza, de unos 10 kilos de peso, en el local del alto de Sollube ya elaboran una rica y con sustancia, sopa de pescado.