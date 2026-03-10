Patricia Martínez 10 MAR 2026 - 13:57h.

La cría de lobo marino se acercó al puerto para descansar

En Galicia no suele haber colonias, pero estos ejemplares llegan desde Francia o Gran Bretaña

Cariño, A CoruñaLos vecinos y pescadores que se encontraban este pasado sábado en el puerto de Cariño, A Coruña, se encontraron con una visita sorpresa muy especial. Una cría de lobo marino ceniciento, también conocida como foca gris, sorprendió con su presencia a quienes estaban en la zona del muelle.

Miguel Hevia cuenta que la vio cuando estaba navegando por la zona del muelle, y se acercó a ella con su embarcación, preocupado por su estado, "quise ver si estaba bien porque a veces llegan muy débiles", recuerda, pero el animal enseguida se espabiló y volvió a sumergirse en el agua. Durante un rato estuvo nadando por la zona del puerto, hasta sumergirse de nuevo y desaparecer. Miguel captó además sus huellas por la playa, "de cuando estuvo descansando".

Desde la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma) explican que en Galicia no suele haber colonias de crías de lobo marino, pero todos los años llegan algunos ejemplares procedentes de zonas como Gran Bretaña o Francia.

Suelen acercarse a la costa a alimentarse y a descansar

Los expertos creen que este tipo de visitas se deben a que se acercan a alimentarse hasta las zonas de costa, y también a descansar a la playa y luego vuelven al mar.

Hace unas semanas, también se registró la llegada de algún ejemplar muerto, debido a los intensos temporales que afectaron a la costa gallega los pasados meses, y que dejaron además cientos de ejemplares de aves marinas muertas.