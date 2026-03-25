Claudia Barraso 25 MAR 2026 - 18:06h.

Robin Greenfield es un activista que reside en una cabaña en mitad del campo sin agua corriente ni electricidad

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El activista Robin Greenfield ha demostrado que se puede vivir sin teléfonos, electricidad e incluso agua corriente. Calienta su cama con mantas o con piedras calientes, y su comida la consigue el mismo con lo que la naturaleza le ofrece. Así se alimenta día a día, a base de frutas y verduras que crecen en el campo.

En uno de sus vídeos que publicó en su perfil de TikTok aparece su casa de manera completamente nevada. Lo primero que hace es quitarse los zapatos de pelo y encender la chimenea para poder calentar el lugar. Coloca una jarra de agua dentro para poder potabilizarla y luego come una comida hecha en una cazuela de metal por él mismo. Su trabajo consiste en coger madera para poder calentar su hogar y recolectar la comida.

Para poder calentar su cama, como está en mitad del campo y rodeado de nieve, calienta unas piedras en la chimenea y después las mete dentro de la cama. Además de tener varias mantas para poder dormir caliente, tiene un tarro con agua de un color amarillo que el mismo potabiliza. Con un termómetro mide la temperatura de la casa y él mismo fabrica sus propias especias.

Así es su baño y su nevera

En cuanto al baño, tiene un retrete al aire libre, colocado encima de unos palés. En una nevera de plástico, almacena la comida congelada fuera de la casa, ya que las temperaturas son muy heladas. La comida se encuentra sobre los trozos de madera que están al lado del baño. De cómo se lava así mismo no ha explicado cómo lo hace, pero en el baño al aire libre contará con un espacio reservado para echarse barreños de agua.

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“Con todo mi corazón creo que la Tierra nos puede proporcionar todo lo que necesitamos y estoy poniendo este amor y devoción por la Tierra en acción profunda con reciprocidad”, explica en otros de sus publicaciones, donde sale recolectando cereales para hacer diferentes comidas e incluso medicina.