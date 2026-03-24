Claudia Barraso 24 MAR 2026 - 19:08h.

Merlín es un un cerdo que ha conseguido el récord Guinness por su curiosa forma de comunicarse con su dueña

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¿Es posible que un animal consigue un récord mundial Guinness? Es poco frecuente, porque son las personas las que ponen empeño en poder batir marcas hasta ahora no cumplidas. Pero en este caso, el protagonista es un cerdo vietnamita de California y ha conseguido ser el animal ‘influencer’ con más seguidores en Instagram.

Merlin, que así se llama el famoso animal, cuenta con más de un millón de seguidores en las redes sociales, no solo por su aspecto que suscita mucha compasión y ternura entre sus seguidores, sino por la forma en la que la mascota se comunica con sus dueñas. Para poder hablar con ellos, pulsa 26 botones de colores que reproducen fases y palabras que el animal reconoce para expresar sus necesidades.

Uno de los usos habituales de los botones es pedir comida, atención o señalar la frustración cuando así lo siente. Su dueña, Mina Alali, decidió establecer este hábito con Merlin poco después de adoptarlo. Cogió el cerdo en marzo de 2022, cuando apenas era un bebé de varios meses. Pero rápidamente el cerdo demostró ser muy inteligente para aprender estos patrones de sonido y poder explicarle a su dueña lo que quiere en cada momento.

El cerdo con un récord Guinness

Además de los botones, el animal parece más un perro que un cerdo. Tiene sus hábitos en cada uno de los días, la casa también está adaptada a él y su dueña incluso lo pasea con una correa, un arnés y una gorra. Merlin es muy educado, según muestra su dueña en los vídeos es muy tranquilo y dentro de casa se comporta de manera tranquila.

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Ali, la dueña, les confirmó que requirió “mucha constancia y paciencia". Pero ahora realmente puede comunicarse con nosotros y eso es sorprenderte verlo. El cerdo se hizo viral en Instagram por el mecanismo de hablar que tiene. De hecho, sus vídeos llegaron hasta tal límite, que la organización Guinness ha decidido darle el título del récord.