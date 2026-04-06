En Bélgica, 40 de los mejores chocolateros del país participan en el certamen de huevos de Pascua

Para realizar los huevos de Pascua se han destinado hasta 18 kilos de chocolate por cada pieza

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Con la llegada de la Pascua, los huevos de chocolate característicos de esta fiesta son los dulces más consumidos en estas fechas, un postre que ha ido encontrando diferentes versiones a lo largo de los años. En Bélgica, donde el chocolate se ha ganado gran reputación por su calidad y finura, artistas chocolateros han creado esculturas con el huevo de Pascua como protagonista.

En Bélgica, 40 de los mejores chocolateros del país participan en este certamen de huevos de Pascua, unas figuras con apariencia de piezas de museo en la que el tema es la diversión en movimiento, pudiendo ver cohetes, trenes y barcos llenando la sala de exposiciones.

Piezas que rondan los 900 euros

En estas esculturas se han utilizado hasta 18 kilos de chocolate en cada una, a las que se suman unas 25 horas de minucioso trabajo. Los chocolateros belgas, famosos en todo el mundo, presumen también de una técnica muy perfeccionista y bien definida.

Pierre Marcolini, mejor pastelero del mundo en 2020, comenta que "los belgas hemos sido los primeros en moler los granos de cacao a menos de 25 micras para obtener un chocolate con aroma y sabor extraordinarios".

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A pesar de poder disfrutar de la estética de estas esculturas, degustarlas no está al alcance de todos. Estas piezas rondan los 900 euros y la creación central se subastará por 1.500 euros, una cantidad que se destinará a la investigación contra el cáncer.