Llevó al hijo mayor al colegio y se olvidó de dejar a la niña en la guardería, donde su madre, al ir a recogerla, comprobó que no estaba

Muere una niña de dos años en Brión, A Coruña, tras olvidarse su padre de ella en el interior de un coche bajo las altas temperaturas

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Santiago de CompostelaLa localidad coruñesa de Brión permanece hoy sacudida por la tragedia ocurrida después de que una niña de dos años haya muerto tras olvidarla su padre en el interior de un vehículo estacionado durante su jornada laboral. El suceso, contextualizado además en pleno alza de las temperaturas en España, que también ha dejado valores muy elevados para la época en el norte, está siendo ahora investigado por las autoridades.

La forma en que se dieron cuenta de lo ocurrido también fue dramática. La madre de la niña acudió a la guardería en su busca para recogerla, pero allí no estaba, siendo entonces cuando se activaron todas las alarmas y se dieron cuenta de lo ocurrido.

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El padre se olvidó de la niña dentro del vehículo y se fue a trabajar

Los hechos se produjeron ayer, miércoles 20 de mayo. El progenitor llevó primero a su hijo mayor al colegio, pero después se olvidó de dejar a la niña en la guardería tras haber recibido una llamada cuando pasaba por delante de su centro de trabajo.

Al recepcionarla, según fuentes citadas por Europa Press, el hombre estacionó su vehículo y acudió a su trabajo sin darse cuenta de que no había dejado a la menor en la guardería; un olvido fatal que habría provocado que, después de que pasase horas en su interior, la niña muriese por las altas temperaturas y la deshidratación, según las primeras hipótesis.

La madre de la niña se dio cuenta de lo ocurrido porque la menor no estaba en la guardería

No fue hasta que la madre acudió a la guardería cuando se dieron cuenta de lo que había pasado, tras lo cual trasladaron inmediatamente a la niña al PAC de Bertamiráns, centro de salud del vecino concello de Ames, donde explicaron los hechos y el progenitor contó que se había dejado a la niña olvidada en el vehículo.

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Según fuentes sanitarias citadas por Europa Press, la menor fue asistida a alrededor de las 16:00 horas. Allí intentaron reanimarla, pero todo intento fue desgraciadamente en vano y nada pudieron hacer por salvarle la vida.

Ante lo sucedido, como ha explicado el CIAE 112 Galicia, el Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (GIPCE) también fue movilizado para dar atención especializada a la familia, golpeada por la tragedia.

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La Guardia Civil investiga la muerte de la niña olvidada por su padre en el coche en Brión

Tras los dramáticos hechos, la Guardia Civil se encuentra ahora investigando las circunstancias en que se han producido. Al mismo tiempo, fuentes municipales han avanzado que se decretarán dos días de luto oficial en señal de condolencia, así como habrá un minuto de silencio este viernes.

Durante la jornada de ayer, las temperaturas llegaron a superar los 25 grados en algunos puntos de la comarca de Santiago de Compostela, a la que pertenece la localidad coruñesa de Brión.