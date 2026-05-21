Un tribunal de Zamora investiga a Javier Faúndez y otra persona por una subvención al Club Deportivo Ultrasanabria por una prueba de ultramaratón

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El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez (PP), ha informado este jueves en rueda de prensa de que ha sido citado como investigado en una causa por supuesto delito de fraude de subvenciones en una prueba deportiva de ultramaratón y ha defendido su total inocencia.

"No existe el mínimo indicio de haber cometido irregularidad o delito alguno", ha asegurado Faúndez, que ha explicado que tanto él como el diputado de Deportes, Juan del Canto, han sido citados como investigados, pese a que la propia Diputación de Zamora se había personado como perjudicada en esta causa de la que se instruyen diligencias previas.

Actuar con transparencia

Faúndez ha indicado que ha hecho pública la citación judicial que se le notificó este miércoles a última hora de la mañana porque su deseo siempre es el de actuar con transparencia.

Ha sostenido que han sido citados como investigados por una actuación de la que son "totalmente ajenos", referida a un fraude por el que se investiga como principal encausado a un responsable del Club Deportivo Ultrasanabria, organizador de carreras de montaña de larga distancia en la provincia.

Al respecto, ha defendido que ni él ni el diputado de Deportes ha participado en ningún acto administrativo o toma de decisión que pueda entenderse como delictivo y ha recordado que cuando accedió a la presidencia de la institución provincial zamorana, en junio de 2023, ya estaba concedida la subvención de esa anualidad y pagado su anticipo.

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En el mandato anterior, Faúndez fue diputado provincial de Medio Ambiente y no había tenido ninguna actuación relativa a las ayudas al Club Deportivo Ultrasanabria, que, según ha admitido, en 2023 se concedieron con reparo de la Intervención, pero antes de acceder él a la máxima responsabilidad en la Diputación de Zamora.

Faúndez ha recordado que en sus 23 años de trayectoria siempre ha mostrado su respeto a la legalidad y cuando el año pasado se abrieron diligencias previas por las subvenciones para la organización de la carrera de la Ultra Sanabria suspendió de forma inmediata las ayudas de la Diputación para esa prueba deportiva.

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En su comparecencia judicial, prevista para el 25 de septiembre, Faúndez aportará documentación relativa a su mandato que, a su juicio, prueba que no existe ningún indicio de irregularidad ni de delito.

También ha anunciado que presentará un recurso de reforma ante el Tribunal de Instancia de Zamora que tramita las diligencias previas para que se deje sin efecto su declaración como investigado y ha aclarado que pagará él mismo los servicios jurídicos de su defensa en este caso, en vez de utilizar los de la institución provincial.

Javier Faúndez ha indicado que respeta las acciones judiciales y ha mostrado los documentos que, según ha expuesto, demuestran que no ha tenido vinculación con la ayuda al Club Deportivo Ultrasanabria cuando se concedió ni cuando se pagó de forma anticipada, aunque sí era presidente de la Diputación cuando se justificó la concesión de la ayuda, en junio de 2024.

Esa justificación se hizo de acuerdo a los informes técnicos del jefe de la sección de Deportes, que señaló que los gastos presentados de la subvención ascendían a 207.151 euros, por lo que quedaba suficientemente justificada la subvención de 180.000 euros y además se cumplían con los objetivos de la actividad subvencionada y esta era conforme al convenio regulador.

Respecto a la subvención de 2024 concedida al club por el mismo importe, ha explicado que el convenio de colaboración se tramitó con el informe favorable del secretario de la Diputación de Zamora, sin ningún tipo de reparo, y la justificación de la ayuda se aprobó en la Junta de Gobierno en marzo de 2025 con el informe favorable de la Intervención.

Por todo ello, ha sostenido que va a "dormir muy tranquilo" pese a ser citado como investigado porque no ha cometido ningún tipo de irregularidad administrativa.