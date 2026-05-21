Los audios en los que supuestamente se escucha la voz de Raúl Castro son la base de la acusación de la Fiscalía de Florida

EE.UU. imputa al expresidente de Cuba Raúl Castro por asesinato y conspiración para matar

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El Gobierno de Cuba ha rechazado la imputación de su expresidente Raúl Castro por la muerte de cuatro personas, que viajaban a bordo de dos avionetas derribadas por cazas cubanos en 1996. Trump juega con la baza judicial, tal y como hizo con Nicolás Maduro, pero esta vez cuenta con un audio en el que se escucha la voz del entonces jefe del Ejército de tumbar las avionetas "donde aparezcan"

Washington, tras cinco meses de asedio petrolero a Cuba, amenazas, negociaciones y ofertas millonarias de ayuda humanitaria da una vuelta de tuerca al capitulo con la isla caribeña. La revelación de que Castro podría ser procesado por los tribunales estadounidenses mete más presión al Gobierno cubano ante la posibilidad de que los jueces federales puedan procesar a Raúl Castro, de 94 años.

La mejor carta de Trump que cuenta con la grabación de voz en la que Raúl Castro admite que fue él quien dio la orden de derribar las avionetas con tres ciudadanos cubano estadounidenses y un cuarto residente en Florida.

En los audios, que son la prueba fundamental de la acusación contra Castro, fueron filtrados por un periódico de Miami hace varias décadas. En ello se escucha la voz del entonces el ministro de las Fuerzas Armadas decir sobre las avionetas que sobrevolaban La Habana para tirar octavillas : "Yo decía que traten de tumbarlos arriba del territorio, pero ellos entraban en La Habana y se iban”. Entonces, llegó la orden definitiva: "Túmbelos en el mar o dónde aparezcan y no consulten".

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Cuba ha defendido que las avionetas de la organización anticastrista 'Hermanos al Rescate, invadía el espacio aéreo de la isla, pero EEUU siempre ha mantenido que el derribo de las dos aeronaves. con cuatro personas a bordo. ocurrió en aguas internacionales.

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Los cubanos de Miami han celebrado este miércoles la imputación formal que ha hecho la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida contra Raúl Castro en un acto en la Torre de la Libertad de Miami. La iniciativa a sus ojos es una rendición de cuentas con la justicia que el anciano líder de la revolución tenía pendiente de hacer. El presidente de EEUU, Donald Trump, ha negado que esta acción judicial sea el preámbulo de una invasión a Cuba.

Cuba rechaza la acusación contra Raúl Castro: Trump quiere "justificar" una agresión militar

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha acusado a la Administración Trump de querer "justificar" una eventual agresión militar al país caribeño, en respuesta a la imputación contra el exmandatario Raúl Castro por el derribo en 1996 de las dos aeronaves.

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"La pretendida acusación contra el general de Ejército Raúl Castro que acaba de comunicar el Gobierno estadounidense, solo evidencia la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la Revolución Cubana y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo", ha asegurado Díaz-Canel en sus redes sociales, donde ha considerado que la imputación es una "acción política" que carece de base jurídica y que "solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba".

El mandatario, además, acusa al Gobierno de Estados Unidos "miente y manipula" el suceso acontecido en 1996 contra los aviones pertenecientes a la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate, que Díaz-Canel ha calificado de "narco-terrorista".