La Generación Z come fuera dos o tres veces por semana y aprecia "la comida sin florituras"

Graciela Rodríguez 09 MAY 2026 - 18:59h.

Más del 46% identifica comer saludable con un plato de alimentos de calidad

Las máquinas 'made in' Euskadi que evitan que 45.000 raciones de comida al mes acaben en la basura: "No es un banco de alimentos con cristal"

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La Generación Z, los nacidos entre 1997 y 2010, es quizás la más analizada de la historia: su ropa, sus valores, sus preocupaciones y ahora también sus gustos culinarios. El estudio 'Así come la Generación Z' realizado por las consultoras Mazinn y Ansón+Bonet revela las claves de cómo comen los jóvenes españoles.

Las redes sociales dirigen hasta los sabores de los zetas. "Descubren primero en Tiktok y luego se van a verificar a Google Maps, porque la opinión de gente como ellos es especialmente importante", explica Adrián Ballester, cofundador de Mazinn.

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El 76,8% elige local por valoraciones positivas generadas por usuarios

El bienestar está en el centro de sus hábitos. El nuevo pecado, los ultraprocesados. Más del 46% identifica comer saludable con un plato de alimentos de calidad. "Más del 20 por ciento no consume alcohol cuando sale a comer o a cenar. No necesitan alcohol para su ocio", apunta Alejandra Ansón.

Comen fuera de casa dos o tres veces por semana y valora la vuelta a lo básico, más de un 70% prefiere "la comida sin florituras". Pero también muchos son fanáticos del llamado movimiento Newstalgic, priorizar la estética y los platos visualmente impactantes.

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Tendencia también el 'fast casual', servicio rápido en barra, pero con producto de calidad. La gastronomía es una forma de anclaje. Por ejemplo, tomar té matcha les conecta como grupo. "Uno de los puntos es el poder de influencia que tienen en otras generaciones, en el hogar", asegura Adrián Ballester. Influyen en los restaurantes a los que van sus padres.