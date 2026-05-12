El desconocido hermano de Sylvester Stallone que fue nominado al Globo de Oro y peleó en 'Rocky III'

Frank Stallone firmó e interpretó el tema 'Far from Over', de la secuela de 'Fiebre del sábado noche' que dirigió su hermano

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Sylvester Stallone es un icono indiscutible del cine de acción, una de esas figuras que definieron toda una época a golpe de secuencias imposibles, músculos de acero y frases convertidas en cultura popular. Pero no es el único Stallone que se ha labrado una carrera sólida en el mundo del entretenimiento. Mientras 'Sly' conquistaba Hollywood a puñetazo limpio, su hermano pequeño, Frank Stallone, construía una trayectoria propia entre estudios de grabación, platós de cine y escenarios, con una perseverancia quizá menos mediática, aunque sorprendentemente consistente.

Nacido en 1950, Frank eligió una ruta muy distinta a la de su célebre hermano. Lo suyo siempre estuvo más cerca de la música que del cuadrilátero cinematográfico. Cantante, compositor y guitarrista, se curtió en bandas y actuaciones en directo antes de que Hollywood llamara a su puerta.

Su gran momento llegó en 1983 con 'Staying Alive', la secuela de 'Fiebre del sábado noche' dirigida por Sylvester Stallone. Allí firmó e interpretó 'Far from Over', un tema con la energía sintética y vibrante tan característica de los ochenta que logró colarse en el top 10 del Billboard y le valió una nominación al Globo de Oro a mejor canción original, compartida con Vince DiCola. El álbum de la película también recibió una nominación al Grammy en la categoría de mejor banda sonora original.

No está nada mal para ser “el hermano de”. De hecho, esa etiqueta nunca terminó de hacerle justicia. Frank participó en decenas de producciones como actor, con apariciones en varias entregas del universo Rocky -como cantante callejero en las esquinas de Filadelfia- y una presencia muy reconocible en el cine y la televisión estadounidense de las décadas de los ochenta y noventa. De hecho, su rostro puede resultar familiar incluso para quienes no lo ubican de inmediato por su nombre.

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La escena eliminada de 'Rocky III'

También es el protagonista de uno de esos pequeños tesoros para coleccionistas del cine que alimentan la mitología de Hollywood. En 'Rocky III' llegó a rodar una escena pugilística que finalmente fue eliminada del montaje final. En ella intercambiaba golpes con su hermano y terminaba siendo despachado por la vía rápida por el 'Potro italiano'.

Su propia línea de guitarras

Lejos de acomodarse en la nostalgia, Frank ha seguido explorando facetas creativas con el paso de los años. Una de las más llamativas es su vinculación con el mundo de las guitarras, hasta el punto de impulsar su propia línea de instrumentos, una extensión bastante lógica para alguien que siempre se definió primero como músico y después como actor.

El menor de los Stallone nunca intentó competir con el fenómeno mundial que llegó a ser Sylvester, pero, a su manera, se las ingenió para dejar su propia, modesta y peculiar huella en la cultura popular.