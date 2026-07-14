El secreto para que el ventilador de techo enfríe mucho más

Los ventiladores de techo no enfrían por sí solos, pero si refrescan el ambiente. El truco para que enfríe mucho más en los días de calor

Más allá del gazpacho: las cinco cremas frías que te salvarán del calor

Compartir







MadridCuando estamos pasando por frecuentes olas de calor y el verano se hace más duro, hay que buscar métodos para mantener el mayor fresco posible en el hogar. Aunque los ventiladores de techo no bajan la temperatura de una habitación, sí que generan una mayor sensación de frescor y ayudan a sobrellevar el calor. Descubrimos los secretos para que estos enfríen más y potenciar su capacidad.

El interruptor del ventilador que cambia la dirección

La mayoría de los ventiladores de techo tienen un interruptor que cambia la dirección de las aspas. Durante el verano, asegúrate de que el ventilador esté girando en sentido antihorario. Este ajuste crea un flujo de aire directo hacia abajo, generando una brisa fresca que puede hacerte sentir varios grados más fresco sin cambiar realmente la temperatura de la habitación. Según un estudio del Departamento de Energía de EE.UU., esta simple modificación puede suponer un cambio de hasta 2 grados.

Combinar ventilador con aire acondicionado

Combinar el uso de un ventilador de techo con el aire acondicionado puede suponer un enfriamiento más eficiente y económico. El ventilador ayuda a distribuir uniformemente el aire frío generado por el aire acondicionado, lo que permite que este último trabaje menos. Esta sinergia puede reducir significativamente tu factura de electricidad. De hecho, hay estudios que sugieren que usar ambos dispositivos juntos puede traducirse en un ahorro de hasta el 15% en el gasto eléctrico de nuestros aparatos de refrigeración.

Instalar el ventilador a una altura adecuada

La posición y el tamaño de tu ventilador también influyen en su eficiencia. Por eso debemos optar por ventiladores con aspas largas para habitaciones más grandes, ya que pueden mover más aire. Además, asegúrate de instalar el ventilador a una altura adecuada (generalmente a unos 2.5 metros del suelo) para optimizar el flujo de aire. En habitaciones con techos altos, utiliza una varilla de extensión para ajustar la altura del ventilador.

PUEDE INTERESARTE Un ventilador de techo cae sobre una familia mientras comen

Colocar ventiladores estratégicamente para crear una brisa cruzada puede mejorar considerablemente la ventilación y el enfriamiento en las distintas zonas de tu hogar. Coloca el ventilador de techo para que trabaje en conjunto con ventiladores de pie, orientándolos de manera que el aire fluya de una ventana abierta hacia otra, permitiendo así la entrada de aire fresco y la expulsión del aire caliente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Otras formas de enfriar más:

Uso de hielo y agua : Coloca un recipiente con hielo o botellas de agua congelada frente a un ventilador de pie. Este método es simple y económico, pero puede bajar la temperatura del aire que circula en la habitación.

: Coloca un recipiente con hielo o botellas de agua congelada frente a un ventilador de pie. Este método es simple y económico, pero puede bajar la temperatura del aire que circula en la habitación. Ventiladores de pie en puertas y ventanas : Colocar ventiladores de pie en las puertas y ventanas para expulsar el aire caliente y atraer aire más fresco del exterior puede ser una técnica efectiva para reducir la temperatura interior.

: Colocar ventiladores de pie en las puertas y ventanas para expulsar el aire caliente y atraer aire más fresco del exterior puede ser una técnica efectiva para reducir la temperatura interior. Secado de ropa: Si cuelgas la ropa mojada cerca de un ventilador, el proceso de evaporación ayudará a enfriar el aire circundante, incrementando la sensación de frescor.

Recuerda que los ventiladores de techo están diseñados para enfriar a las personas, no a las habitaciones. Por lo tanto, es recomendable apagarlos cuando no haya nadie en la habitación para ahorrar energía. Además, mantener limpio el ventilador puede mejorar su eficiencia, ya que el polvo acumulado en las aspas puede obstaculizar el flujo de aire.