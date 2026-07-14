Todas estas recetas son sencillas, muy refrescantes y están absolutamente deliciosas

Fino y cítrico: así se prepara un carpaccio de gambas rojas para combatir el calor

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Cuando las temperaturas se disparan y el verano aprieta con fuerza, pocas cosas apetecen más que platos frescos, ligeros y llenos de sabor. El gazpacho sigue siendo el gran clásico de la cocina española durante los meses más cálidos, pero no es la única opción para combatir el calor sin renunciar a una alimentación saludable y deliciosa.

Las cremas frías se han convertido en una alternativa perfecta para quienes buscan variar sus menús estivales. Son refrescantes, nutritivas, fáciles de preparar y permiten incorporar una gran cantidad de verduras, frutas y grasas saludables a la dieta diaria. Además, pueden servirse como entrante, comida ligera o incluso como una cena rápida en esos días en los que cocinar parece una misión imposible.

Si estás buscando nuevas ideas para sobrevivir a las olas de calor, estas cinco propuestas te conquistarán desde la primera cucharada: crema fría de espárragos y aguacate, salmorejo proteico con alubias, ajoblanco sin pan, gazpacho verde y crema de remolacha y manzana.

Crema fría de espárragos y aguacate:

Si buscas una receta elegante, nutritiva y diferente, esta crema fría de espárragos y aguacate puede convertirse en una de tus favoritas del verano. La combinación de ambos ingredientes crea una textura increíblemente cremosa sin necesidad de añadir nata u otros productos lácteos.

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Los espárragos aportan fibra, vitaminas y minerales esenciales, mientras que el aguacate añade grasas saludables que ayudan a aumentar la sensación de saciedad. El resultado es una crema ligera pero muy completa desde el punto de vista nutricional.

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Salmorejo proteico con alubias:

El salmorejo tradicional es una de las recetas estrella del verano, pero esta versión enriquecida con alubias blancas consigue elevar su valor nutricional sin perder su esencia. Las alubias aportan proteínas vegetales y fibra, convirtiendo esta crema fría en una alternativa mucho más saciante y equilibrada. Además, permiten reducir la cantidad de pan habitual o incluso prescindir parcialmente de él, logrando una textura igualmente cremosa.

El tomate sigue siendo el gran protagonista, ofreciendo ese sabor intenso y refrescante tan característico que convierte al salmorejo en un imprescindible durante los meses de calor

Ajoblanco sin pan: ligero, refrescante y sorprendente

El ajoblanco es uno de los grandes tesoros de la gastronomía mediterránea. Tradicionalmente elaborado con almendras, ajo, aceite de oliva y pan, esta versión sin pan resulta más ligera, igual de sabrosa y perfecta para quienes buscan reducir el consumo de harinas.

Las almendras y los anacardos son las auténticas protagonistas de esta receta. Gracias a ellas se obtiene una textura sedosa y un sabor delicado que combina a la perfección con frutas frescas como uvas, melón o incluso cerezas.

Gazpacho verde:

Esta versión reinventa el gazpacho tradicional sustituyendo parte del protagonismo del tomate por ingredientes como pepino, manzana, pimiento verde y aguacate. El resultado es una crema vibrante, llena de matices y con un color espectacular que entra por los ojos incluso antes de probarla.

Crema de remolacha y manzana:

La crema fría de remolacha y manzana es probablemente la propuesta más llamativa de esta selección. Su intenso color fucsia la convierte en una receta visualmente espectacular, pero su atractivo va mucho más allá de la estética.

Un pequeño truco marcará la diferencia en cualquiera de ellas, para conseguir una textura más fina y agradable, es recomendable colar las cremas antes de servir. Además, puedes ajustar la cantidad de líquido según prefieras una consistencia más ligera o cremosa.

Crema fría de espárragos y aguacate Personas 2 pax. Tiempo 30 min. Dificultad Baja Ingredientes 1 Bote de espárragos (345g) con su líquido

100 ml Agua

1 Aguacate

2 Cdas Yogur

1 Cda Vinagre

20 ml AOVE

Pimienta

Sal Elaboración Tritura Añade todos los ingredientes al vaso de la batidora y tritura hasta obtener una crema suave y homogénea. Si lo prefieres, puedes ajustar la cantidad de líquido hasta conseguir la textura deseada. Sirve y decora Sirve bien fría y termina con unas puntas de espárragos salteadas, unos piñones ligeramente tostados y un toque de perejil fresco picado para aportar sabor, color y un delicioso contraste de texturas.

Salmorejo protéico (sin gluten) Personas 2 pax. Tiempo 40 min. Dificultad Baja Ingredientes 700 g Tomate pelado y carnoso

200g Alubias blancas

1 Diente de ajo sin el nervio

2 Cdas Vinagre

45ml AOVE

Sal Elaboración Tritura los ingredientes Coloca todos los ingredientes en el vaso de la batidora y tritura hasta conseguir una crema fina y cremosa. Si lo deseas, ajusta la cantidad de líquido para obtener una textura más ligera o más espesa. Sirve y decora Sirve bien fría y decora con pistachos troceados, tomates secos picados, una mezcla de semillas y un poco de cebollino fresco. El resultado es una crema llena de sabor, color y contrastes que la hacen aún más irresistible.

Ajoblanco sin pan Personas 2 pax. Tiempo 40 min. Dificultad Media Ingredientes 150g Almendras

50g Anacardos

400ml Agua o hielos

1 Diente de ajo

2Cdas Vinagre

80ml AOVE

Sal Elaboración Remoja y prepara la base Deja las almendras y los anacardos en remojo durante toda la noche. Al día siguiente, escúrrelos y colócalos en el vaso de la batidora junto con el resto de ingredientes. Tritura, sirve y disfruta Tritura hasta obtener una crema suave y sedosa. Sirve bien fría y acompaña con dados de aguacate, paraguayo y mango, terminando con unas almendras tostadas para aportar un delicioso toque crujiente.

Gazpacho verde Personas 2 pax. Tiempo 45 min. Dificultad Baja Ingredientes 1 Manzana

1 Pepino

1 Aguacate o 1/2 si es muy grande

1/4 Pimiento verde

1/4 Cebolleta

Manojo de albahaca

200 ml Agua (o hielos)

2 Cds Vinagre

20ml AOVE

Sal Elaboración Tritura los ingredientes Añade todos los ingredientes al vaso de la batidora y tritura hasta obtener una crema suave y homogénea. Ajusta la cantidad de líquido si deseas una textura más ligera. Sirve, decora y disfruta Sirve bien fría, añade tus toppings favoritos para darle un toque extra de sabor y textura, y disfruta de una receta refrescante, saludable y perfecta para los días de calor.