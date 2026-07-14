Más allá del gazpacho: las cinco cremas frías que salvarán tus comidas con el calor
Todas estas recetas son sencillas, muy refrescantes y están absolutamente deliciosas
Fino y cítrico: así se prepara un carpaccio de gambas rojas para combatir el calor
Cuando las temperaturas se disparan y el verano aprieta con fuerza, pocas cosas apetecen más que platos frescos, ligeros y llenos de sabor. El gazpacho sigue siendo el gran clásico de la cocina española durante los meses más cálidos, pero no es la única opción para combatir el calor sin renunciar a una alimentación saludable y deliciosa.
Las cremas frías se han convertido en una alternativa perfecta para quienes buscan variar sus menús estivales. Son refrescantes, nutritivas, fáciles de preparar y permiten incorporar una gran cantidad de verduras, frutas y grasas saludables a la dieta diaria. Además, pueden servirse como entrante, comida ligera o incluso como una cena rápida en esos días en los que cocinar parece una misión imposible.
Si estás buscando nuevas ideas para sobrevivir a las olas de calor, estas cinco propuestas te conquistarán desde la primera cucharada: crema fría de espárragos y aguacate, salmorejo proteico con alubias, ajoblanco sin pan, gazpacho verde y crema de remolacha y manzana.
Crema fría de espárragos y aguacate:
Si buscas una receta elegante, nutritiva y diferente, esta crema fría de espárragos y aguacate puede convertirse en una de tus favoritas del verano. La combinación de ambos ingredientes crea una textura increíblemente cremosa sin necesidad de añadir nata u otros productos lácteos.
Los espárragos aportan fibra, vitaminas y minerales esenciales, mientras que el aguacate añade grasas saludables que ayudan a aumentar la sensación de saciedad. El resultado es una crema ligera pero muy completa desde el punto de vista nutricional.
Salmorejo proteico con alubias:
El salmorejo tradicional es una de las recetas estrella del verano, pero esta versión enriquecida con alubias blancas consigue elevar su valor nutricional sin perder su esencia. Las alubias aportan proteínas vegetales y fibra, convirtiendo esta crema fría en una alternativa mucho más saciante y equilibrada. Además, permiten reducir la cantidad de pan habitual o incluso prescindir parcialmente de él, logrando una textura igualmente cremosa.
El tomate sigue siendo el gran protagonista, ofreciendo ese sabor intenso y refrescante tan característico que convierte al salmorejo en un imprescindible durante los meses de calor
Ajoblanco sin pan: ligero, refrescante y sorprendente
El ajoblanco es uno de los grandes tesoros de la gastronomía mediterránea. Tradicionalmente elaborado con almendras, ajo, aceite de oliva y pan, esta versión sin pan resulta más ligera, igual de sabrosa y perfecta para quienes buscan reducir el consumo de harinas.
Las almendras y los anacardos son las auténticas protagonistas de esta receta. Gracias a ellas se obtiene una textura sedosa y un sabor delicado que combina a la perfección con frutas frescas como uvas, melón o incluso cerezas.
Gazpacho verde:
Esta versión reinventa el gazpacho tradicional sustituyendo parte del protagonismo del tomate por ingredientes como pepino, manzana, pimiento verde y aguacate. El resultado es una crema vibrante, llena de matices y con un color espectacular que entra por los ojos incluso antes de probarla.
Crema de remolacha y manzana:
La crema fría de remolacha y manzana es probablemente la propuesta más llamativa de esta selección. Su intenso color fucsia la convierte en una receta visualmente espectacular, pero su atractivo va mucho más allá de la estética.
Un pequeño truco marcará la diferencia en cualquiera de ellas, para conseguir una textura más fina y agradable, es recomendable colar las cremas antes de servir. Además, puedes ajustar la cantidad de líquido según prefieras una consistencia más ligera o cremosa.
Crema fría de espárragos y aguacate
Ingredientes
- 1 Bote de espárragos (345g) con su líquido
- 100 ml Agua
- 1 Aguacate
- 2 Cdas Yogur
- 1 Cda Vinagre
- 20 ml AOVE
- Pimienta
- Sal
Elaboración
Tritura
Añade todos los ingredientes al vaso de la batidora y tritura hasta obtener una crema suave y homogénea. Si lo prefieres, puedes ajustar la cantidad de líquido hasta conseguir la textura deseada.
Sirve y decora
Sirve bien fría y termina con unas puntas de espárragos salteadas, unos piñones ligeramente tostados y un toque de perejil fresco picado para aportar sabor, color y un delicioso contraste de texturas.
Salmorejo protéico (sin gluten)
Ingredientes
- 700 g Tomate pelado y carnoso
- 200g Alubias blancas
- 1 Diente de ajo sin el nervio
- 2 Cdas Vinagre
- 45ml AOVE
- Sal
Elaboración
Tritura los ingredientes
Coloca todos los ingredientes en el vaso de la batidora y tritura hasta conseguir una crema fina y cremosa. Si lo deseas, ajusta la cantidad de líquido para obtener una textura más ligera o más espesa.
Sirve y decora
Sirve bien fría y decora con pistachos troceados, tomates secos picados, una mezcla de semillas y un poco de cebollino fresco. El resultado es una crema llena de sabor, color y contrastes que la hacen aún más irresistible.
Ajoblanco sin pan
Ingredientes
- 150g Almendras
- 50g Anacardos
- 400ml Agua o hielos
- 1 Diente de ajo
- 2Cdas Vinagre
- 80ml AOVE
- Sal
Elaboración
Remoja y prepara la base
Deja las almendras y los anacardos en remojo durante toda la noche. Al día siguiente, escúrrelos y colócalos en el vaso de la batidora junto con el resto de ingredientes.
Tritura, sirve y disfruta
Tritura hasta obtener una crema suave y sedosa. Sirve bien fría y acompaña con dados de aguacate, paraguayo y mango, terminando con unas almendras tostadas para aportar un delicioso toque crujiente.
Gazpacho verde
Ingredientes
- 1 Manzana
- 1 Pepino
- 1 Aguacate o 1/2 si es muy grande
- 1/4 Pimiento verde
- 1/4 Cebolleta
- Manojo de albahaca
- 200 ml Agua (o hielos)
- 2 Cds Vinagre
- 20ml AOVE
- Sal
Elaboración
Tritura los ingredientes
Añade todos los ingredientes al vaso de la batidora y tritura hasta obtener una crema suave y homogénea. Ajusta la cantidad de líquido si deseas una textura más ligera.
Sirve, decora y disfruta
Sirve bien fría, añade tus toppings favoritos para darle un toque extra de sabor y textura, y disfruta de una receta refrescante, saludable y perfecta para los días de calor.
Crema de remolacha y manzana
Ingredientes
- 300g Remolacha cocida
- 1 Manzana
- 150g Yogur griego
- Trocito de jengibre
- Zumo de 1 lima
- 2 Cdas Vinagre
- Chorrazo de AOVE
- sal
Elaboración
Tritura los ingredientes
Añade todos los ingredientes al vaso de la batidora y tritura hasta conseguir una crema fina, suave y llena de color. Si lo prefieres, ajusta la cantidad de líquido hasta obtener la textura deseada.
Sirve y decora
Sirve bien fría y termina con una cucharada de yogur, una mezcla de semillas y algunas flores comestibles. Un toque sencillo que aporta frescura, textura y una presentación espectacular.